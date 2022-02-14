Братск годами задыхается от промышленных выбросов. Фото: Пресс-служба администрации Братска.

«Дышать нечем. В воздухе взвесь какая-то. Пахнет кислой капустой. Может, хватит нас травить?!»

В конце января Братск затянуло смогом. Снова. А чему удивляться - это крупный промышленный центр, здесь производят 22% от всей российской целлюлозы, а еще бумагу и картон, алюминий, цветной металл и не только. Выбросы от предприятий наносит прямо на близлежащие жилые районы (город построен в низине, плюс роза ветров не в пользу населения), а поскольку минимум 200 дней в году в городе полный штиль, то вся эта химия вместе с туманом застаивается над улицами.

Чем конкретно дышат братчане, можно узнать из отчетов Гидрометцентра и Роспотребнадзора - их станции мониторят воздух в семи точках города. Хуже всего экология в центре, вблизи улицы Комсомольской: в декабре среднемесячная ПДК по бенз(а)пирену - веществу, вызывающему онкологию, - здесь превышалась в 25,2 раза, а в остальных точках - в 11 раз. А еще оксид углерода, формальдегид, диоксид серы, сероуглерод, взвешенные частицы, углерод, хлор, фтористые газообразные соединения…

Экологи и врачи бьют тревогу. Заболеваемость хроническим бронхитом в северной столице Приангарья в два раза выше, чем по области, проблемы с кровью у жителей Братского района встречаются в 1,3 раза чаще, нервной системы - в 2,6 раза, болезни костно-мышечной системы - в 4,5 раза. Причиной прямо называют загрязненный воздух. Превышения ПДК, к слову, снова фиксируют и в этом году.

Так сколько это будет продолжаться?

Смог очередной раз окутал город в конце января. Фото: Полина ПОЛЕЖАЕВА.

А нарушители кто?

С кого основной спрос, и ведомства, и жители прекрасно понимают. Промышленных гиганта в северной столице Приангарья два - это Филиал АО «Группа Илим» и ПАО «РУСАЛ Братск». От них в атмосферу поступает наибольшее количество специфических загрязняющих веществ (по данным за 2020 год, по 5 и 78 тысяч тонн выбросов в атмосферу соответственно). Есть еще «Братский завод ферросплавов», теплоэнергетики, а плюсом идут выхлопные газы от машин и дым из труб частного сектора. Но это лишь наслойка.

Так, например, в филиале АО «Группа Илим» не отрицают, что неприятные запахи, которые периодически ощущают братчане, - это в том числе результат их деятельности. На предприятии отчитываются, что сами выезжают и делают замеры по жалобам горожан. По словам главного эколога предприятия, «на сегодняшний момент никаких отклонений по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе не выявлено».

А вот Росприроднадзор считает иначе.Мы получили официальный ответ на запрос, в котором говорится следующее:

Промышленники пояснили, что это промежуточные результаты, и пока окончательных постановлений они не получали.

Будут ли штрафовать и на сколько, в ведомстве не уточнили, но, например, несколько лет назад по решению суда «Илим» уже выплачивал 640 тысяч рублей за превышение допустимого уровня выбросов.

Все градообразующие предприятия в северном городе сейчас проверяет и Братская межрайонная природоохранная прокуратура. К слову, в прошлом году прироодохранный прокурор Братска Владимир Мартюшов сообщал, что на том же Филиале АО «Группа Илим» газоочистное оборудование действовало тогда не на полную мощность. Теперь его должны заменить или реконструировать.

Из-за дымки не видно было даже соседних домов. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ.

Нужен жесткий контроль и наказание

Согласно федеральному проекту «Чистый воздух» в Братске к 2024 году выбросы от предприятий должны сократиться на 22%, а уровень загрязнения - измениться с «очень высокого» на «пониженный». Но пока до этих цифр, как до Луны.

- В 2018 году в Братске выброшено в атмосферу 112,8 тысяч тонн загрязняющих веществ, в 2019 году произошло снижение на 7,9 тысячи тонн (7%), в 2020 году в сравнении с предыдущим годом - увеличение выбросов на 0,9 тысячи тонн (1%), - рассказали в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

В 2021-м тоже лучше не стало. Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отчиталась президенту, что за весь прошлый год в Братске удалось снизить выбросы меньше, чем на один процент! В декабре уровень загрязнения снова был «очень высокий».

Так почему же нет результата? В отчете Общественной палаты Приангарья за прошлый год говорится, что одна из причин - отсутствие федерального финансирования. Но ведь сами предприятия - крупные бизнес-игроки, неужели у них не хватает денег на модернизацию? Кстати, федеральные деньги дадут позже, сейчас предприятиям установили квоты на выбросы, они составляют программы по модернизации, потом на их основании будет финансирование.

Местные жители устали дышать выбросами. Фото: Дмитрий ДАНИЛИН.

Сами производства, конечно, отчитываются о том, что мероприятия в рамках программы «Чистый воздух» выполняются, оборудование заменяется, эко-стандарты соблюдаются и так далее. Но поскольку и местные жители, и официальная статистика годами не видят реального улучшения обстановки, данные о «заботе» об экологии убедительными не кажутся.

Возможно, нет должной мотивации за это взяться. Как поясняла в докладе Виктория Абрамченко, до марта все предприятия в городах-участниках «Чистого воздуха» должны подстроиться под установленные для них квоты по выбросам и составить под них планы модернизации. За бездействие предложили штраф до 100 тысяч, а за повторное нарушение - до 500 тысяч рублей. Но для крупного бизнеса это несущественные суммы - проще будет заплатить, чем заниматься масштабным обновлением. Поэтому на федеральном уровне наказание предлагают ужесточить.

А руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что предприятия в принципе неохотно делятся информацией о выбросах, и что необходимо выработать единую система расчета, чтобы заводы не могли занижать подаваемые в ведомства данные. Так, до конца года они должны установить датчики для автоматической фиксации выбросов.

P.S.

Власти и эксперты также уверены, что улучшить ситуацию поможет газификация и перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. Постепенно город к этому идет, но мы понимаем, что до тех пор, пока местные предприятия не прекратят выбросы, жители так и будут периодически задыхаться от смога.