Где получить автокредит от ведущих банков по принципу «одного окна»

В Иркутске открылся офис центра автокредитования AUTOTIME. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Цены на автомобили стремительно растут, поэтому все, кто давно мечтает о «железном коне», стараются купить его как можно скорее. В этих условиях выручает автокредит от 10% годовых - это выгодно, ведь сами машины дорожают на 20 - 30% в год. Более того, иркутянам теперь удобнее получать такой заём: на улице Карла Маркса открылся офис центра автокредитования AUTOTIME. Машины для клиентов здесь подбирают бесплатно, а все ведущие банки доступны в режиме «одного окна».

В центре AUTOTIME каждый сможет выбрать подходящий кредит и получить одобрение. Причем доступен любой автомобиль, выставленный на продажу на «Дроме», «Авито», в салоне или на авторынке.

Татьяна Крылова, директор центра автокредитования. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Как выбрать автокредит

- Сначала мы спрашиваем клиента, какая машина его интересует, какой ежемесячный платеж будет комфортен, есть ли первоначальный взнос и так далее. Исходя из этих данных, мы понимаем, у каких банков есть подходящие продукты, и предлагаем клиентам на выбор, - рассказывает директор центра автокредитования Татьяна Крылова.

Важно, что получить автозайм можно на любых комфортных условиях: без КАСКО, с первоначальным взносом от 0%, с разной кредитной историей или вовсе без нее. Некоторые программы даже позволяют не оставлять машину в залог банку.

- Процент одобрения автокредитов для наших клиентов - 96%, продолжает Татьяна Крылова. - И это не просто красивые цифры, а результат нашей работы. Мы знаем, как правильно заполнить документы, в какие банки лучше подать заявку, исходя из вашей ситуации, и как добиться одобрения.

Специалисты центра AUTOTIME - это аккредитованные менеджеры ведущих банков. Они и занимаются оформлением и подачей заявок. Все, что требуется от клиента, - предоставить документы, например паспорт и водительское удостоверение, а затем подождать не дольше часа в комфортном офисе. Когда кредит одобрят, вы заключите договор напрямую с банком, который перед этим выберете сами.

Специалисты центра AUTOTIME — это аккредитованные менеджеры ведущих банков. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Автомобиль с гарантией

Если не определились, какой конкретно автомобиль хотите купить, в центре AUTOTIME помогут с выбором. Специалист сам изучит предложения на «Дроме», авто.ру и других ресурсах, съездит на авторынок и найдет лучший автомобиль под ваши пожелания. Техническое состояние машины оценивается с помощью специального оборудования по 78 параметрам, а самое главное - AUTOTIME дает гарантию на автомобиль, чтобы вы на 100% были уверены в выборе.

Иркутск, ул. Карла Маркса, 35

8 (3952) 482-444

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