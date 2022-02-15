Хорошая стоматология - это высшее качество, комфорт, безопасность, забота и честные цены на лечение для жителей Иркутска

Клиника Демократ - комплексный подход; точность; гарантия. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Заболел зуб? Нужен новый? (имплантация и протезирование зубов)

Записываясь в хорошую стоматологическую клинику, вы должны быть уверены, что здесь вас окружат вниманием и заботой, проведут комплексную диагностику, составят план лечения, исходя из вашей проблемы (клинической ситуации и показаний) и финансовых возможностей, порекомендуют оптимальное решение. Эксперты из стоматологической клиники «Демократ» в Университетском рассказывают на примерах, как все организовано.

- Комплексный подход - наша отличительная особенность, - рассказывает генеральный директор клиники «Демократ» в Университетском Руслан Лукошкин. Точный диагноз - первоначальный и основополагающий фактор успешного лечения, поэтому, как упоминалось выше, в нашей клинике все начинается с комплексной диагностики и совместного с пациентом определения «фронта работ». К нам часто обращаются с сложными случаями, когда пациент нуждается в протезировании большого количества зубов. Для создания наилучших условий, чтобы новые зубы прослужили долго и ощущались как родные, необходимы современные операции по костной пластике и пластике десны, с чем ежедневно справляются наши врачи.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Хорошая стоматология в Иркутске - это комплексное лечение

То есть в хорошей стоматологии не нужно записываться на осмотр отдельно к каждому врачу-специалисту и уж тем более искать их в других клиниках. Все стоматологические услуги - терапию, ортодонтию (исправление прикуса), хирургию, ортопедию (протезирование), пародонтологию и имплантологию - удобно получить в одном месте.

- Согласно мировым стандартам медицинского сервиса, у каждого пациента есть личный куратор, - продолжает Руслан Лукошкин. - Это специалист «отдела заботы», «переводчик» с медицинского языка на понятный. У наших пациентов не остается вопросов по поводу их будущего лечения по плану, который составили врачи, потому что куратор помогает во всем разобраться, отвечает на все вопросы, подбирает удобное время для лечения, предлагает подходящие способы оплаты, если необходимо, оформляет рассрочку.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Коллектив, материалы и оборудование

Особый упор в «Демократе» в Университетском делают на имплантацию и протезирование высочайшего уровня: даже если у человека отсутствуют шесть, восемь или все зубы, ему полностью восстановят зубной ряд и обеспечат возможность красиво улыбаться, наслаждаться едой и радоваться жизни.

- Лечение любой сложности возможно благодаря профессионализму наших врачей, современному инновационному оборудованию и лучшим, проверенным материалам, - рассказывают в клинике «Демократ» в Университетском. - В работе мы используем только то, что позволяет лечить так, чтобы результат служил нашим пациентам максимально возможный, по современным меркам, срок!

И это обязательные правила хорошей стоматологии в Иркутске.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

- Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш пациент получал больше, чем ожидает, а каждый сотрудник находил свое предназначение, - добавляют в клинике.

Неудивительно, что более 50% клиентов приходят в «Демократ» в Университетском по рекомендации родных, друзей и знакомых, ведь близким советуют только самое лучшее! И этот процент стремительно растет.

- Уровень удовлетворенности наших пациентов - 99,5%, а это значит, что, побывав здесь однажды, в дальнейшем нас выбирают снова и снова, - с гордостью говорят в клинике.

Будете искать хорошую стоматологию в Иркутске - ищите по этим критериям. Хотя зачем искать, вы уже нашли!

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

КОНКРЕТНО

Топ-5 причин обратиться в клинику «Демократ» в Университетском

1. Врачи-эксперты.

2. Современное оборудование.

3. Безболезненное и безопасное лечение.

4. Гарантия на стоматологические услуги.

5. Выгодные цены.

И самое главное - хорошая стоматология!

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• 18 августа 2020 года, спустя час после открытия, клиника «Демократ» в Университетском приняла первого пациента, который успешно прошел комплексное лечение и теперь обладает красивой и здоровой улыбкой.

• Первая оказанная услуга - лечение кариеса.

• Успешно установлено более 1100 имплантов и свыше 1400 коронок.

• Самая короткая операция длилась 15 минут, самая длинная - чуть дольше шести часов.

• В команде клиники «Демократ» 34 специалиста.

• В месяц клинику посещает более 500 пациентов.

• За время работы принято около 35 тысяч звонков: администраторы и кураторы консультировали пациентов по телефону более 600 часов.

• Более 70 раз команда пришла на работу в 7.00 и закончила смену в 00.00 (при графике работы с 9.00 до 21.00).

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

АКЦИИ И СКИДКИ в КЛИНИКЕ «ДЕМОКРАТ» в Университетском

• Скидка 20% на 3D-снимок челюсти.

• Лечение кариеса - от 3300 руб.

• Удаление зуба - от 2200 руб.

• Металлокерамическая коронка - от 12 000 руб.

• Безлигатурная брекет-система Damon 3MX. Пакет услуг - от 6500 руб./мес.

• Имплантация со скидкой 20% (Osstem, Dentium SI, Paltop, Astro Tech, Nobel bio care, Any ridge, Anyone, AlfaBio).

• Комплексная гигиена полости рта – 3700 руб.

В гигиену входит

• Снятие зубного налета.

• Полировка и чистка поверхности зубов ультразвуком и наконечником.

• Очищение межзубных промежутков.

• Реминерализация.

• Урок гигиены.

• Процедура занимает 40 минут.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

КОНТАКТЫ КЛИНИКИ

Иркутск, мкр-н Университетский, 1б/1

пн. - вс. с 9.00 до 21.00

8 (3952) 217-317

сайт: irk-demokrat.ru

«Инстаграм»: demokrat.irk