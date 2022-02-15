Видела, как это делают в кино. Братчанка бросилась наперерез грабителю в магазине и помогла поймать его Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Братчанка Юлия Захарова вполне может заменить целую группу спецназа и встать наперерез любому преступнику. В конце ноября прошлого года, эта хрупкая женщина, помогла полиции задержать грабителя. Все произошло в одном из магазинов по улице Наймушина. Юлия, зайдя за продуктами, заметила, как мужчина в черной куртке и капюшоне, крадет товар с прилавка и складывает себе в карман. Женщина проследила за ним, а когда тот направился к выходу, перегородила ему путь. То, как Юлия пыталась удержать мужчину в два раза больше себя, попал на камеры видеонаблюдения.

Да, преступнику все же удалось вырваться и убежать. Но, благодаря тому, что Юлия очень хорошо запомнила внешность грабителя и быстро вызвала полицию, беглеца поймали через насколько минут. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель, который похитил товар на 2 тысячи рублей.

- Раньше видела такое только по телевизору в кино или в интернете, - рассказывает Юлия Захарова. - Несколько секунд мне понадобилось для того, чтобы оценить ситуацию, сразу поняла, что происходит хищение. Когда он ко мне повернулся, не возникло и тени сомнения, что нужно попытаться его остановить. Понимая, что вокруг много людей и видя, что в руках у него нет оружия, я попыталась задержать его. Я всегда придерживаюсь того, что оставаться в стороне нельзя. Конечно, в гущу событий нырять тоже не нужно, но обязательно нужно принять хоть какое-либо участие – закричать, позвать на помощь, позвонить в полицию.

Решительность и смелось братчанки полицейские оценили. И решили ее наградить. На днях, за активную гражданскую позицию Юлии вручили грамоту от начальника местного МВД

- Подобные поступки служат примером обществу в противодействии преступности, - отметили в ГУ МВД России по Иркутской области.