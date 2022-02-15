Олег Дерипаска создал центр, который 18 лет помогает людям. Фото предоставлены ЦСП РУСАЛа

В Шелехове, как и во многих других городах ответственности РУСАЛа, с 2012 года существует подразделение «Центра социальных программ». За время его работы на воплощение инициатив активных шелеховчан выделено порядка 70 миллионов рублей. Благотворительные и экологические акции, грантовые конкурсы, корпоративное волонтёрство – далеко не полный список мероприятий, которые проводит ЦСП.

Корпоративный благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП) РУСАЛа начал свою работу в 2004 году. Олег Дерипаска принял решение создать в компании структуру, которая будет напрямую работать с людьми. В начале нулевых в таком центре была острая необходимость: в помощи нуждались многие. Поэтому первые услуги центра довольно простые - помочь пенсионерам недорого подстричься, а также в местном ателье многодетным и малообеспеченным семьям предлагали услуги по пошиву новой одежды. И назывался он изначально центр социальной помощи РУСАЛа. Первый офис был открыт в Красноярске. Позже он стал центральным офисом ЦСП, а его представительства были открыты в Республике Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае.

За 18 лет Центр вырос в большую структуру и занимается управлением и финансированием всех социальных программ компании РУСАЛ. Но главное его предназначение, для чего Олег Дерипаска его создавал – оказывать поддержку людям - неизменно. В чем его задача, какие программы он реализует и чем может помочь всем инициативным людям и организациям прямо сейчас? Разбираемся вместе.

Об уникальности благотворительного фонда «Центр социальных программ» (ЦСП) рассказывает его исполнительный директор Юлия Герцик:

- Во-первых, наш фонд не имеет аналогов в России по своей структуре. Это единственный в России корпоративный благотворительный фонд, у которого есть представительства в 7 регионах, в 11 городах, где работают предприятия РУСАЛа, и объединяет все социальные инвестиции компании. Причем, каждое представительство работает не под копирку, а учитывает интересы и потребности своих регионов. Главный офис ЦСП расположен в Красноярске, а его представительства находятся в Республике Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае. Еще одна особенность ЦСП – сотрудничество с разными общественными организациями и органами власти: в настоящее время у нас около 2000 партнеров!

Во-вторых, наш благотворительный фонд уникален и по содержанию работы. Фонд одновременно является и инструментом финансирования социальных проектов компании, и ресурсным центром для местных сообществ в территориях, и генератором и агентом позитивных социальных изменений в городах. У нас очень много направлений деятельности. Ключевых программ, которыми управляет фонд при поддержке РУСАЛа, три: «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Школа городских изменений».

И в каждой программе – сотни проектов, большой опыт и огромные планы на будущее. Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив. При этом помощь не ограничивается только финансированием, для нас важно учить людей новейшим социальным технологиям, тиражировать эффективные практики, развивать волонтерство и продвигать идеи благотворительности.

В «Территории РУСАЛа» стройка не прекращается уже 12 лет

В 2010 году корпоративный фонд запустил программу комплексного социально-экономического развития территорий «Территория РУСАЛа».

За эти годы построено и модернизировано более 250 различных объектов социальной инфраструктуры во многих российских городах.

На протяжении 10 лет программа «Территория РУСАЛа» включала грантовый конкурс, который поддерживал развитие объектов социальной инфраструктуры, благодаря чему в городах были созданы современные спортивные площадки, модернизированные библиотеки, лаборатории технического творчества, коворкинги, инклюзивные пространства и многое другое.

С 2015 года приоритетным направлением «Территории РУСАЛа» стало комплексное развитие городской среды, включающее создание современных и комфортных общественных и культурных пространств, а также переход от точечных проектов развития социальной инфраструктуры к долгосрочным планам развития городов и тиражированию лучших урбанистических решений. Сегодня благодаря инвестициям РУСАЛа города с большим успехом могут привлекать государственное софинансирование на развитие. Так, например, в 2020-2021 году в рамках конкурса РУСАЛ поддержал масштабные проекты благоустройства открытых общественных пространств в 11 малых городах на сумму 445 млн рублей, при этом фонд привлек в 6 городах архитектурные бюро для подготовки архитектурных концепций проектов и материалов для участия в федеральных и региональных конкурсах в рамках Приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды». В результате за 2 года все города участники конкурсов стали победителями, а привлеченное софинансирования в данные проекты составило 654 млн рублей.

Кстати, «Территорию РУСАЛа» оценили независимые эксперты и программа стала победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» — 2020.

Например, на проект «Шелехов Парк» компания направила 50 млн рублей. В 2020-2021 году, благодаря финансовой поддержке РУСАЛа в размере 1,5 млн рублей, была разработана архитектурная концепция проекта-победителя конкурса «Территория РУСАЛа» и подготовлен пакет документов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В августе 2021 года муниципальное образование «город Шелехов» стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом «Концепция благоустройства городского парка в границах улиц Центральный проспект – Тимофея Панжина в городе Шелехове «Шелехов Парк». Это позволило привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета. Средства компании в размере 48,5 млн рублей направлены на разработку ПСД и приобретение малых архитектурных форм (детские городки, скамьи и пр.). Реализация проекта запланирована в 2022 году.

«Помогать просто»!

Коротко рассказать об этом направлении работы невозможно - сотни проектов ежегодно, десятки тысяч волонтеров, новые идеи и сформировавшиеся традиции. В 2022 году на территории города Шелехова и Шелеховского района будут реализованы 6 таких проектов.

«Зеленая волна» - это и конкурс экопроектов, и акция по озеленению общественных пространств силами корпоративных волонтеров. Реализуется ежегодно и единовременно в городах с 2018 года. Например, в Шелехове в этом году реализуется проект с названием «Хаманас – символ дружбы».

Уже десять лет проходит благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!». Команды волонтеров работают в подшефных социальных учреждениях и одновременно соревнуются между собой. Причем, стараются они не для себя. Главный приз в 2021 году — возможность установить в своем подшефном учреждении спортивное оборудование, игровой комплекс, инклюзивную детскую площадку или оборудовать другую локацию, которая поможет сделать жизнь подопечных комфортнее и интереснее. В 2022 году такие площадки будут установлены силами волонтеров в 15 городах, на эти цели РУСАЛ в 2021 году предоставил 3,5 млн рублей.

Победителем новогоднего марафона в Шелехове в 2021 году стала команда «Кракатук» (сотрудники Филиала ООО «ИСО» в городе Шелехове). Призом станет детская площадка в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В «Школу городских изменений» можно поступить прямо сейчас

Третья программа фонда появилась в 2017 году. Это образовательный проект для тех, кто хочет делать свой город удобнее, комфортнее, ярче, интереснее и дружелюбнее. Здесь научат и помогут создать благотворительные, волонтерские, экологические социальные проекты.

Программа подходит и для опытных проектировщиков, и для начинающих активистов, которые хотят своими силами менять город к лучшему. Она включает ежегодные очные и дистанционные события, а также постояннодействующую онлайн-школу.

В онлайн-школе городских изменений действуют курсы по направлениям «Социальное предпринимательство», «Социальное проектирование», «Корпоративное волонтерство», «Сообщества и общественные пространства», «Время экодействий». Обучение проходит в дистанционном формате. Каждый курс содержит видеолекции, опорные конспекты, тесты для самопроверки, форму для составления бизнес-плана или грантовой заявки, списки полезной литературы и методические материалы.

Конкретно

Как принять участие в программах РУСАЛа?

- На сайте ЦСП запущен новый бесплатный онлайн-курс «Время экодействий», который поможет разработать предпринимательский, социальный или волонтерский проект для решения экологических проблем вашего города.

- С 1 марта 2022 года стартует прием заявок на грантовый конкурс «Зеленая волна». Проектные команды могут получить финансовую поддержку на озеленение городских территорий или развитие экоинициатив.

- в конце 2022 года начнется прием заявок на грантовый конкурс «Помогать просто», победители будут объявлены в начале 2023 года. Следите за анонсами на сайте Центра социальных программ РУСАЛа fcsp.ru

Инфографика

Только цифры (диаграмма)

Расходы на проекты открытых общественных пространств в 11 городах в 2020- 2021 году (млн руб.) в рамках программы «Территории РУСАЛа»

445 млн рублей - инвестиции РУСАЛа

349 млн рублей – победы в региональных и всероссийском конкурсах

305 млн рублей - софинансирование из региональных и муниципальных бюджетов

Автор текста Екатерина Машукова