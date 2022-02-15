Инфекционист объяснил, когда Иркутск выйдет на плато пятой волны COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество подтвержденных случаев инфицирования в Иркутской области 15 февраля неожиданно оказалось ниже, чем в предыдущие дни. Если последнее время оно зашкаливало за 3 тысячи, то в этот раз 2, 9 тысяч. Ура, выздоравливаем? Или хотя бы выходим на очередное плато по коронавирусу? Увы, но специалисты далеко не так оптимистичны. О ситуации в прямом эфире говорили заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и ректор Иркутского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой инфекционных болезней Игорь Малов.

- Сейчас в регионе идет циркуляция другого штамма – он более заразный, но в меньшей степени вызывает тяжелые формы, - напомнила Валентина Вобликова. – И другая картина. Большое количество амбулаторных пациентов, почти 44 тысячи человек и около 4 тысяч - в стационаре. Да, зафиксировано некоторое снижение, но очень высокие цифры - на уровне трех тысяч, и ситуация неустойчивая.

Когда же можно будет говорить о выходе на плато?

- Нужно некоторое время, в течение которого будем наблюдать за положением дел, - сказал профессор Игорь Малов. - Если до конца недели произойдет стабилизация и дальнейшее снижение числа заражений в следующие 5-7 дней, тогда можно будет говорить, что вышли на очередное плато по коронавирусу.

Чтобы приблизить этот момент, и об этом доктор напомнил, нужно помнить о правилах разобщения и профилактики, в том числе и о масках.

Напомним статистику на 15 февраля. в Иркутске с начала пандемии зарегистрировано 211 713 случая болезни, в том числе 2 938 - за минувшие сутки. Госпитализирован 3 991 пациент. Выздоровели за сутки 728, а всего -161 397 человек.