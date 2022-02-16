Проверили три верных способа найти вторую половинку в сети и реале. И вот что из этого вышло

Корреспонденты КП-Иркутск отправились на поиски счастья. Андрей "поставил" на реал. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Весна на подходе. А что такое весна? Счастье, любовь. А если ты одинок, то как-то грустно. Корреспонденты "КП" решили проверить самые распространенные способы "исправить" этот "недостаток" самым отчаянным образом - на себе, рискуя, можно сказать, личными отношениями. Но чего не сделаешь ради читателей! Андрей поставил на реал, Люба - на виртуальный мир. И вот что получилось.

Способ №1. Попроси помощи. Но осторожно «замужем»

- Я хоть и вполне себе симпатичный, но в соцсетях на мое фото не клюют. Так что иду искать даму сердца на своих двоих. Но куда? Где вообще сейчас можно встретить человека, который, боясь заражения, не отскочит от тебя, как только ты подойдешь к нему на расстояние метра. Раньше гарантировано можно было взять телефончик у понравившейся девушки в ночных клубах или барах, а сейчас? Злачные заведения, откровенно говоря, пустуют. Поэтому иду напролом и охоту начинаю с торговых центров.

- Женщины разбираются в товарах и продуктах лучше, чем мужчины, и проконсультируют растерявшегося представителя противоположного пола, - думаю я. Обхожу модные бутики, высматриваю покупательниц, и в одном из павильонов одежды, примечаю консультанта, одиноко скучающую за стойкой. Захожу, и начинаю мерить все, что нравится. Продавец вежливо дает советы и практически не отходит от примерочной.

- Да уезжаю в командировку, а новых вещей совсем мало, - начинаю непринужденный разговор на кассе.

- А кем вы работаете? - спрашивает она. Ну, думаю, сработало, теперь главное развить разговор.

Шанс не упустил, благодаря тому, что посетителей в бутике не было. Проговорили мы с продавщицей добрые полчаса. Я рассказал о своей работе, а она разоткровенничалась, почему в свои 19 не пошла учиться, а выбрала торговлю.

Когда уже подошел тот самый момент на прощание взять номер телефона, моя новая подруга неожиданно выдает фразу. Фиаско, брат!

- Все мои знакомые удивляются, что я в свои 19 уже замужем, - говорит она.

Способ №2. Предложи помощь. Гарантия 99,9%

Выйдя из ТЦ все таким же одиноким, прыгаю в автобус. Может там повезет. Следом с пакетами в руках заходит молодая особа и обдает меня ароматом парфюма. А вот и повод познакомиться.

- Девушка, как ваш парфюм называется, - спрашиваю у нее. - Прям очень приятный.

- Ой, у меня их много, но сегодня это… - и называет незнакомый мне бренд. Я же пообещав почитать про него в Интернете, обращаю внимание на ее пакеты.

- Шоппинг удался, - говоря я, и тут же иду в атаку. – Давайте подержу, а то тяжело.

- Да, набрала обновок, - смущаясь, отвечает она и протягивает самый тяжелый пакет.

Ну а дальше пришлось включать хитрость. Спросив у нее на какой остановке, она выходит, я ответил, что мне тоже на ней.

- Можно как-нибудь встретиться, посидеть в кафе, - предлагаю уже на улице.

- Записывай, - отвечает она. Ура, брат!

Способ №3 Не отчаивайся и расскажи веселую история. Все получится.

На следующий день меня ждала вишенка на торте – фитнес-центр. Поводов познакомиться с девушкой здесь хоть отбавляй – помочь поднять гантелю, подстраховать… В зал я пошел с товарищем. Пока мы занимались и разглядывали самых фигуристых посетительниц, одна из девушек сама проявила инициативу.

- Привет, хочу с тобой познакомиться, - подошла она к моему другу с предложением, после чего он едва не выронил гантелю. Отказываться, разумеется, не стал.

Мне, к слову, здесь также улыбнулась удача. Уже после тренировки, завел разговор с девушкой, рассказав ей, как однажды застрял в лифте спортцентра. Смеясь над этой глупой ситуацией, мы вместе вышли на улицу и проводив ее до остановки, я успешно получил ее номерок.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

- Какой вывод я сделал? – говорит автор эксперимента Андрей. - Живые знакомства никуда не исчезли и они быстрее и интереснее переписок в соцсетях. Получить номер девушки можно и без огоньков под ее фото, а просто поговорив на разные темы, встретив ее на улице или в магазине.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как я знакомилась в «Тиндере»

Пока мой коллега ищет вторую половинку, гуляя по Иркутску, я регистрируюсь в онлайн-приложении для знакомств. Ну а что - зима, пандемия, выходить никуда не хочется, да и вирус можно подцепить. По интернету пообщаться безопаснее.

«Детей нет, бывших жен тоже. Что-нибудь сообразим?»

«Устал от непостоянства, ищу качественного человека. Крошка, это ж ты!»

«Бармен, массажист, певец. Незабываемый вечер н-н-надо?»

Но подруга же познакомилась с парнем, который работал в соседнем здании. Летом свадьба… Значит и у меня получится! – воодушевляю себя.

Загрузила фото поскромнее, без коротких юбок, красных помад и фильтров, выбрала интересы «путешествия, чтение, кофе, спорт, иностранные языки», указала возраст - 26 лет, и бросилась искать принца. Правда, пыл мигом поутих.

- Встречаемся у тебя или у меня? - деловито осведомился первый, 29-летний брюнет, косивший под бизнесмена, и был отправлен в бан.

- О, Люба, привет! А ты что тут делаешь?! - поразился второй и тут я поняла, что в городке на 600 тысяч человек искать новые знакомства - дело пропащее. Это ж мой старый приятель! Ну, не признала по первому снимку -купилась на широкие плечи и описание, что любит путешествовать…

Пока листала фотогалерею, встретила еще пару друзей - причем Ваня вдруг почему-то стал Димой и прибавил себе пару лет, а скромный Сережа выложил фото с чужой иномаркой и нескромно подписал: «Красивый парень на шикарной тачке!» Ну и кому тут верить?!

А вот третий, с кем у нас совпали лайки, с виду оказался ничего. Зовут Женя, фото вполне адекватные - без голого торса и чужих автомобилей, в разделе «интересов» - чтение и иностранные языки… Первой писать не стала - парень сам должен проявить интерес!

- Ты такая милая на снимках, просто вау. Атмосфера на фото теплая и уютная…

Хм, а парень знает толк в обольщении. Начал с комплиментов, и совсем не сальных. За час обсудили путешествия, любимые книги и кто как практикует английский.

- И как тебя на «Тиндер» занесло? - поразился Женя.

Позвал на свидание…. А вдруг повезет?

Пока мой коллега ищет вторую половинку, гуляя по Иркутску, я регистрируюсь в онлайн-приложении для знакомств. Фото: Андрей СИНЬКОВ

НА ЗАМЕТКУ!

ТОП-4 советов по общению в Сети

Рекомендации дает женский коуч Юлия Печерская.

1. 95% парней на сайтах знакомств хотят лишь приятно провести с кем-то время. И только если девушка окажется «той самой», подумают о серьезных отношениях. Обычно мужчины осознают это за 2-3 недели, если общаетесь дольше, а развития нет - то его, вероятно, и не будет. А с начала виртуальной переписки до первой встречи и вовсе должна пройти максимум неделя, тем более, если живете в одном городе. В идеале - встретиться в первый же день.

2. Не судите по аватарке. Даже у очень статусного, обеспеченного и красивого мужчины в «Тиндере» может стоять… картинка с плюшевым мишкой. Единственный способ, как понять, кто по ту сторону экрана - общаться, задавать вопросы, попробовать поговорить, например, об искусстве, о книгах. Умный человек поддержит разговор.

3. Не забывайте об осторожности. Большой риск напороться в интернете на неадекватов, а вычислить их с первого взгляда крайне трудно. Да даже после двух-трех свиданий вы едва ли все будете знать о человеке! В любом случае, тревожный звонок при переписке - разговоры на интимные темы. Не поддерживайте их с незнакомцами.

4. Ведите себя максимально вежливо и внимательно, как и в реальности. Мужчин часто недооценивают, и попросту не замечают достойных. Не смотрите на всех сверху вниз, не пытайтесь брать новых знакомых в ежовые рукавицы, и не стройте из себя кого-то другую - будьте собой.

КОМПЕТЕНТНО

Психолог Оксана САВЧУК:

Как изменились знакомства?

- Из-за пандемии запрос на виртуальные знакомства вырос. Но во время онлайн-общения нужно быть в два раза бдительнее, ведь в нем нет главного - ощущений. Слова многозначны, их можно подать и интерпретировать по-разному и построить иллюзии. Этим пользуются мошенники: переписываясь с одинокой женщиной, аферист способен очаровать ее, рассказывая, как сильно он хочет крепкую семью и детей. Постарайтесь понять - а не додумываете ли вы смыслы чужих слов, чтобы прожить какие-то свои непрожитые эмоции? Не попались ли вы на манипуляции?

Только в реальном общении можно понять и почувствовать другого человека сердцем. Что делать, если пока вы вынуждены общаться онлайн? Поспрашивайте собеседника о его целях в жизни - по ответу можно многое понять. Для мужчин, например, странно звучит цель «хочу детей», от них логичнее услышать - «обеспечить семью».

Если привыкли к общению в Сети и реальные знакомства вас пугают, то попробуйте все-таки относиться к тем, кто подходит к вам вживую, с любопытством. Прислушайтесь к себе - понравился ли вам этот человек? Если встречи продолжатся, понаблюдайте за новым знакомым или знакомой в разных ситуациях - например, займитесь вместе спортом, покатайтесь на лыжах, съездите на природу. Поведение расскажет больше, чем просто слова.