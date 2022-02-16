Готов удрать даже от медведя. Победивший рак блогер пробежит 700 км по льду Байкала и поставит три мировых рекорда

Победивший рак блогер пробежит 700 км по льду Байкала и поставит три мировых рекорда. Фото: личный архив Артема Алискерова

Главный девиз жизни 33-летнего блогера и спортсмена из Твери Артема Алискерова звучит так – рак не приговор, его можно победить и не только вернуться к прежней жизни, а начать жить еще лучше. И своим примером Артем это доказывает. Еще год назад он лежал на больничной койке, проходя множественные тяжелые химиотерапии, а сейчас бегает марафоны и собирается покорить Байкал, пробежав по льду более 700 км (!). Но обо всем по порядку.

О страшном диагнозе всегда здоровый, энергичный и спортивный Артем, всю жизнь занимающийся футболом и бегом, узнал с приходом нового 2019 года. 1 января он проснулся оттого, что не мог дышать.

- Поднялась температура, я подумал - обычная простуда, - рассказывает Артем. – После праздников обратился в больницу и узнал, что перестала сворачиваться кровь, потому что количество тромбоцитов сильно упало. Сдал анализы, после чего выяснилось, что у меня 16 тысяч тромбоцитов при норме 320 тысяч. Вскоре подтвердились самые страшные предположения. Обнаружили острый лейкоз.

Из глаз Артема ручьем полились слезы. Это несправедливо, как так?! Но уже через пять минут мужчина сумел взять себя в руки и решил бороться со смертельным недугом. Артема поддерживала вся семья – жена, мама, сестры, родные. Для лечения пришлось переехать в Москву. Во время курсов химиотерапии, не вставая по два месяца с больничной койки, Артем начал вести свой блог в Инстаграме. Он рассказывал свою историю, и не только для таких же подписчиков, больных онкологией, но и для здоровых. Летом того же года у Артема наступила ремиссия. Когда он, наконец, смог встать с кровати, начал наматывать по 10 тысяч шагов по коридорам больницы. Сначала с огромным трудом, с болью. А потом дело пошло. Осенью, уже после выписки, начал ...готовиться к будущим соревнованиям.

- В августе 2020 года я успешно пробежал свой первый 10-километровый марафон после болезни, - говорит Артем. – Преодолел дистанцию за 1 час 18 минут.

Артем лечился от рака более двух лет. Фото: личный архив Артема Алискерова

А в октябре 2020 года Артем исполнил другую свою задумку: открыл мотивирующий канал «Движение вверх» на Youtube. На нем спортсмен начал снимать мотивирующие ролики.

- Я хотел дать другим больным раком некий «глоток свежего воздуха в начале определенного пути», - говорит Артем. - Чтобы они «были настроены на победу, и их мозг был заряжен на борьбу и на позитив.

Самому Артему это помогло. Конечно, он продолжал лечение, ведь болезнь могла в любой момент напомнить о себе. Но 11 августа 2021 года, у него наступил второй день рождения.

- Онкология полностью отступила, - сказали врачи. – Терапия больше не понадобится.

Артем покорил Эверест на 11-й день после полного излечения. Фото: личный архив Артема Алискерова

На полное восстановление после 24 (!) курсов поддерживающей химиотерапии, медики дали Артему год. Но уже через 11 дней Артем решил взобраться на Эльбрус и сделал это, преодолев 5642 км горного пути. А в январе 2022 года пробежал ультрамарафон «Бегом по Золотому кольцу» в поддержку донорства костного мозга. В честь своего 33-летия он преодолел 333 км. Стартовал из Сергиева Посада, а финишировал во Владимире. Но, как оказалось, это был лишь тренировочный забег. Главный старт года Артем запланировал на Байкале - пробежать по льду озера 700 км. С остановками, разумеется.

- Стартую 1 марта из Слюдянки, но специально приехал к вам за две недели, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Артем. – Первая уйдет на акклиматизацию, вторая на тренировки. Побегу по западному побережью Байкала. Финиширую в Северобайкальске. Мне придется пробираться через ледяные торосы, бороться с пронизывающим ветром, а, может, и убегать от медведей. Шучу. Я хочу ощутить дыхание Байкала, буду ночевать под открытым небом. И все это для того, чтобы показать – жизнь после онкологии есть. Она может быть максимально насыщена и интересна. За какое время пробегу? Пока не могу сказать. Все будет зависеть от погоды. Сейчас я готов на 90%. Мышцы еще в тонусе после прошлого марафона.

Загадывать марафонец не хочет, ведь он собирается поставить сразу три мировых рекорда.

- Первый – планирую преодолеть Байкал за наименьшее время, - продолжает Артем. – Второй – преодоление ультрамарафона на Байкале за наименьшее время, а третий – преодоление нескольких ультрамарафонов подряд.

Свой проект Артем назвал «Байкал на грани возможного». Им он хочет привлечь внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга.

После покорения Байкала, Артем планирует взойти на Килиманджаро. Ну а как всем онкобольным не опускать рук и бороться с недугом? У Артема есть свой совет.

- Нужно искать внутри свой стержень, который есть у каждого человека, - заключает Артем. –Но главное, нужно хотеть жить. Тогда все получится.

СПРАВКА «КП»

Артем Алискеров

Родился в 1989 году в Украине.

Организатор мероприятий, спортсмен, менеджер спортивных проектов. Организатор и участник самого продолжительного мини-футбольного матча в России, попавший в Книгу рекордов России 2017).

Многократный участник марафонов

С 2019 по 2021 год боролся с острым лейкозом и победил.

Победитель Тверской премии «Блогер года» в номинации «Мотивация года».

Установил мировой рекорд по восхождению на Эльбрус на 11 день после выписки из клиники с диагнозом «лейкемия».