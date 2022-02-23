О готовности принять беженцев из Донбасса, дать работу и жилье заявили в Иркутской области. Что предлагают

Иркутская область готова принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация в Донбассе всколыхнула всю страну. С 18 февраля в Донецкой и Луганской Народных Республиках началась эвакуация мирного населения из-под обстрелов. Десятки тысяч беженцев едут в Россию. Иркутская область тоже не остается в стороне и готова принимать эвакуированных.

- Дети, женщины и старики - самые незащищенные категории. Особенно, когда есть угроза вооруженного конфликта. Безусловно, мы готовы оказать помощь и принять таких беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем аккаунте в «Инстаграме».

В регионе открыли сбор денег, которые направят в единый гуманитарный центр в Ростовской области.

- Жители Донбасса были вынуждены оставить свои дома из-за нарастающего конфликта. Люди спешно покидали жилье, взяв только самое необходимое. Сейчас им нужна наша помощь, - прокомментировали в мэрии Иркутска.

Прием пожертвований координирует руководитель регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Яков Миндрулев.

Откликнулись на чужую беду и в других крупных городах Приангарья.

- У Братска есть опыт помощи людям, оставшимся без крова в результате стихийных бедствий. Мы одними из первых принимали и трудоустраивали жителей Тулуна, - о готовности принять беженцев заявили в администрации северной столицы Приангарья.

Но самым первым отозвался мэр небольшого Саянска Олег Боровский. К беженцам из Донбасса он обратился на своей странице в соцсетях:

«Предлагаю вам подумать о переезде на постоянное место жительства в наш уютный и комфортный город с населением 40 тысяч. В нашем городе более 1000 вакансий рабочих специальностей. Более 20 семей ваших земляков нашли у нас кров и работу. Цены на жилье приемлемые - двухкомнатные - 2,8 млн рублей, трех-, четырех-, пятикомнатные коттеджи - от 8 млн рублей. Поможем с трудоустройством. Врачам и педагогам предоставляем служебное жилье с правом последующей приватизации. Сибиряки - работящие и дружелюбные люди, вы найдете у нас все, что нужно для спокойной жизни. Школы в шаговой доступности и все на пятидневке в первую смену, десять современных садов, в каждом бассейн, принимаем ребятишек без очереди с одного года. Лучшая за Уралом школа искусств, модельные библиотеки, три бассейна, современный стадион, горнолыжная база и много других объектов спорта и дополнительного образования. Ждем вас! Вливайтесь в нашу дружную семью!»

Олег Боровский отметил, что если, допустим, в Саянск переедет несколько семей врачей, педагогов или других специалистов, то городу это будет только на пользу.

Тем временем, поддержала жителей ДНР и ЛНР и Бурятия. Республика направила в Ростовскую область 15 тонн гуманитарной помощи - продукты и детское питание, средства гигиены и по уходу за малышами, бытовую химию.

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