Вандалы изуродовали памятник погибшим солдатам в Зиме. Фото: Студия телевидения "Зима-ТВ"

Мемориал в память жителей Зимы, ушедших когда-то на фронт, стал для города первым памятным местом за несколько десятков мест. Благоустроили сквер в честь 75-летия Великой Победы. За основу была взята копия предыдущего памятника, но выполненная из более качественного материала. Его открытие проходило в торжественной обстановке с участием ветеранов и почетных граждан.

Несколько дней назад плита обелиска, увековечившая имена и фамилии 49 погибших в бою сибиряков, стала пространством для уличного «творчества». Вандалы, чьи личности установить не удалось, так как территория не оборудована камерами наблюдения, расписали обратную сторону памятника. В ход шли корректор, которым школьники скрывают помарки в тетрадях, маркеры и краска из баллончиков. Не трудно догадаться, что хулиганам, скорее всего, еще нет 18-ти. К слову, рядом со сквером находится сразу несколько учебных учреждений. В администрации Зимы корреспондента «КП» заверили, что на сообщение о порче памятника уже отреагировали.

В хулиганстве подозревают учеников близлежащих школ. Студия телевидения "Зима-ТВ"

- Профилактические беседы с учениками уже проведены, - рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Ольга Костикова. – Особенное внимание было уделено школе №9, так как она ближе всех располагается к мемориалу.

Однако, когда обелиск приведут в порядок – неизвестно. В мэрии сообщили, что вопрос все еще остается открытым. В полиции проводится проверка по факту вандализма.