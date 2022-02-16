Работу строителей осложняют нерпы. Стало известно, когда откроют ледовую переправу на Ольхон Фото: Елена КРИВЯКИНА

Теплая зима и резкие перепады температуры в этом году нарушили привычные сроки открытия ледовой дороги на Ольхон, куда стремится большой поток туристов. На крупнейший остров Байкала людей перевозили на судне на воздушной подушке. Безопасно, но не совсем удобно – количество пассажиров ограничено, да и ходит такой транспорт по расписанию. Когда же откроют переправу? Жителям и гостям Приангарья пообещали, что это произойдет до конца недели, то есть до 20 февраля. На месте уже готовы полосы движения, а между ними располагается разделительная полоса шириной 50 метров. Весте с разбивкой дороги устанавливают сигнальные вешки.

Работу подрядчика осложняют не только глубокие трещины и торосы, но и нерпы. Животные делают во льду продыхи – отверстия для дыхания, из-за чего образуются конусы пустоты. При строительстве дороги их стараются обходить.

На 15 февраля толщина льда на Байкале в районе переправы составила 56 сантиметров, когда открытие трассы разрешается при минимальных 50. Долгое время лед не мог окрепнуть и только 7 февраля подрядная организация приступила к работе. Запланировано, что переправа между материком и островом будет протяженностью 11 километров и выдержит до 6 тонн.

Тем временем инспекторы ГИМС продолжают следить за поведением рыбаков и туристов на Байкале. Зачастую люди подвергают себя опасности, ведь в некоторых районах лед еще не окреп и покрыт торосами. К примеру, в Листвянке Байкал еще не замерз, а по берегу толщина ледяной корки лишь - 30-35 сантиметров. Становая трещина, что появилась от посёлка Большие Коты в сторону мыса Кадильный, в некоторых местах достигает двух метров.

Пока в Приангарье открыто 48 ледовых переправ из 51 запланированной. 18 из них областного значения и еще 33 – местного.