Как распределятся бюджетные места в вузах Иркутска. Эксперты рассказали, куда легче поступить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство выпускников уже определились с ЕГЭ. А как распределяться бюджетные места в институтах и университетах?Сразу скажем, что уже несколько лет подряд львиную их долю отдают будущим инженерам, а оставшееся «делят» между всеми, кто не подпадает под эти категории.

Медицина, техника или IT

- Большинство считает, что самые перспективные специальности в сложившихся условиях следует искать в медицинских, технических или ИТ-вузах, -это результаты опроса родителей страховщиками из «Сбера». -Престиж профессии врача особенно повысился в период пандемии. Учиться на медиков своим детям советовали бы 27,1 % участников исследования. Работа в сфере образования привлекает 16,1 процента родителей в России. В числе лидеров Барнаул, Волгоград, Иркутск и Набережные Челны.

Технические специальности нравятся около 20% опрошенных. Стать юристом советовали бы 15%, а финансистом -7%. А что с местами?

-55% всех бюджетных мест в прошлом году приходилось на инженерные специальности, - это данные областного минобра. – Отмечается рост их числа на педагогических направлениях, медицинском и сельскохозяйственном.

Ну что ж. Мнение имеющих жизненный опыт мам и пап не расходится с реальностью. Нужны практики. А время, когда вузы Иркутска в совокупности выпускали в год по три тысячи юристов ( это начало 2000-х) на ближайшие годы точно кануло в прошлое. Правда, сами студенты попытаются претендовать на место и в гуманитарной сфере.

Я бы пошел руководить компанией

Это уже «мнения» выпускников.В госуниверситете на госуправление в прошлом году пытались поступить больше 300 человек в расчете на одно бюджетное место. На менеджменте немного меньше – «всего» около 280. На похожие специальности в БГУ и НИИРГТУ конкурс меньше, просто мест побольше. Мечтать не запретишь и многие хотят стать управленцами большого масштаба. Второй вариант, не для высоколобых – получить какой-нибудь диплом, а дальше – как получится. Главное – с образованием.

- Гуманитарные и социально-экономические направления – вот только они интересуют абитуриентов, - говорит и председатель приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев. – И я бы сказал, что за 10 лет ситуация не изменилась. Единственное, что на информатику много желающих. В то же время больше всего мест нам выделяют на естественно-научные, физико-математические направления, на IT – технологии. Но если программистами стать хотят, то с чистыми физиками – проблема. И конкуренция за ребят, знающих точные науки, большая. А на гуманитарные специальности идет снижение бюджетного набора с каждым годом. Юриспруденция – когда-то было и 25 мест, последние пару лет – ни одного, а в 2022 году будет 7. На журналистике – 10-15 бюджетников, а остальные из набора в 100 человек – контрактники. Но поступают, потому что считают, что учиться легко.

Похожая ситуация и в еще одном вузе – БГУ.

- Раньше было много мест и желающих поступить на экономические направления, особенно финансы и кредит, бухучет, - отметила председатель приемной комиссии БГУ Ольга Пензина. – Сейчас на эти направления абитуриентов меньше. Тем более, что в связи с сокращением банков, в связи уводом бухучета в автоматизированные программы и спрос на специалистов стал много меньше. Больше тех, кто идет на государственное и муниципальное управление, прикладную информатику ( но тут и бюджетных мест больше). В экономике вектор спроса смещается на нефтегазовую промышленность. А что касается юристов, то заказ от государства здесь минимальный, но желающих учиться по-прежнему очень много.

Больше всего заявлений в вузы Иркутской области в прошлом году было подано на лингвистику и филологию, экономику, управление персоналом, менеджмент, юридические специальности. Выбиваются из общего ряда гуманитарных и около-гуманитарных направлений педагогика, строительство и медицина, IT- технологии. И, если с айтишниками все понятно – сегодня на эту специальность набор огромен, как в начале века – на юрфаки, и зарплаты у специалистов от 70 тысяч рублей и выше, то на медицинские специальности конкурс был всегда. А в последние годы, когда люди увидели и рост доходов, и рост потребности в медиках, он зашкалил – больше 200 человек на место! Чтобы попасть в ИГМУ, подписывают договоры с районными больницами ( потом необходимо будет отработать несколько лет по контракту) или идут по ступеньке колледж-вуз.

Если рассматривать технические вузы, то много желающих, но и достаточно мест, для энергетиков, нефтяников, строителей и разного рода инженеров. Интересно, что и в сельхозвузе по спросу лидирует электроэнергетика, кадастры и землеустройство ( а еще 10 лет назад на эту профессию во всех вузах не могли найти абитуриентов!) . И только потом следует ветеринария. За аграриев по профилю в целом можно быть спокойными – с каждым годом им выделяют больше мест.

Интересно, что среди работающих в Иркутской области в 1992 году было всего 14, 5% людей с высшим образованием. К 2010-му году – уже почти 25%, а сейчас эта цифра стремится к 30%. Одновременно, правда, падает и престиж вузовских корочек, но это уже другая история.