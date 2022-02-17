«Индекс цен «Слата»: как ведет себя рынок в Иркутской области и что готова предложить сеть

Региональный ритейлер принимает все меры, чтобы сохранять для покупателей максимально комфортные цены вне зависимости от ситуации на рынке.Фото ООО «МАЯК»

Минимальная продуктовая корзина в ТС «Слата» вновь оказалась дешевле установленной Иркутскстатом. Региональный ритейлер стремится сохранять для покупателей наиболее комфортные цены, независимо от того, как ведет себя рынок.

- Третий и четвертый кварталы 2021 года отметились системными переоценками и повышением цен в связи с ростом сырьевой себестоимости и сохраняющимися проблемами в обеспечении стабильных цепочек поставок, - отметил исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. - Ключевой особенностью стало увеличение цен практически по всем категориям продовольственных товаров одновременно. С каждым поставщиком, заявившем о намерении увеличить цены, проводятся переговоры о возможности сохранения прежних цен или снижения заявленной величины повышения.

Какие еще меры принимают в «Слате» для сдерживания цен? Например, увеличивают объемы отгрузки, чтобы создавать запасы товаров и как можно дольше продавать их по старой цене. Для покупателей запускают дополнительные акции и скидки, а самые необходимые продукты продают под собственной торговой маркой с минимальной наценкой или вообще без нее.

Торговая сеть «Слата» дает покупателям возможность выбирать продукты из разных сегментов по комфортной стоимости. Фото ООО «МАЯК»

Так, в супермаркетах часто покупают бананы, яблоки, мандарины, картофель, лук, капусту, причем овощи выходят в приоритет. Поэтому торговая сеть помогает приобретать свежие витамины по еще более комфортным ценам.

- Сейчас товары «борщевого набора» (картофель, морковь, свекла, капуста) или социальной корзины, например крупы, продаваемые под собственной торговой маркой сети, реализуются с торговой наценкой до 5%, - сообщила руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Бывают и минусовые значения. Мы понимаем, что независимо от того, как ведет себя рынок, мы обязаны держать цены на самые значимые товары. Так, закуп гречки «первой цены» в ноябре составил для сети около 72,2 рубля за килограмм, а для покупателя - 69,99 рубля.

Кроме того, из года в год отмечается спрос на свежемороженый минтай. Цена зависит от сезона и путины, а поскольку «Слата» закупает эту рыбу напрямую во Владивостоке, стоимость за килограмм остается стабильной - в среднем 149 рублей.

Важно, что торговая сеть дает покупателям возможность выбирать продукты из разных сегментов по комфортной для них стоимости. Существует не только так называемая первая цена, которая ощутимо ниже, чем в среднем по рынку, но и выгодные предложения для тех, кому важен бренд. Так, в четвертом квартале 2021 года «Слата» фиксировала цены на 30% ассортимента, а это 2,5 тысячи товаров в каждой категории, в том числе и брендированных. Это удалось благодаря долгосрочно спланированным поставкам по фиксированным ценам.

В среднем в четвертом квартале 2021 года минимальный набор продуктов в «Слате» оказался дешевле набора Иркутскстата на 10,7%. Ощутимо ниже, чем в целом по региону, были цены на картофель, морковь, яблоки, сливочное масло, творог, сыр, свежемороженую рыбу. А поскольку «Слата» - это формат «супермаркета у дома», жители Иркутской области заходят сюда каждый день как раз за свежими фруктами и овощами, молочкой, а еще готовой продукцией, выпечкой и многим другим.

Минимальная продуктовая корзина в «Слате» вновь оказалась дешевле установленной Иркутскстатом.Фото ООО «МАЯК»

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