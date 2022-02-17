Угрожает ли нам «суперкоронавирус»? На вопрос ответил иркутский инфекционист

Общее число инфицированных случаев COVID-19 в Иркутской области с начала пандемии достигло 217 714. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередные мутации коронавируса со страхом ждут сегодня многие. За пару лет мы пережили и уханьский штамм, и дельту, и теперь – омикрон. Не появится ли что-то еще более зловещее?

-Да, безусловно, вирус мутирует. В том числе в организме человека это происходит и под влиянием лечения и противовирусных препаратов, - сказал профессор Игорь Малов. – Но что такое суперштамм? Это относительно новый штамм вируса, который устойчив к медикаментам. На мой взгляд, его появление сегодня не очень вероятно. Хотя последующие вариации COVID-19 еще могут появиться. Но многолетний мировой опыт борьбы с эпидемиями говорит о том, что 2-3 года достаточно, чтобы вирусная инфекция сошла на нет. И это сейчас происходит. Так что вряд ли очередная мутация создаст некоего «монстра», который в силах уничтожить человечество.

Напомним, по данным на 17 февраля, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Иркутске составило 217 714, из них 2952 - в последние сутки. В больницах региона находятся 3 971 человек. Выздоровело 162 773, за сутки это число увеличилось на 695. Не справились с болезнью 15 человек, еще один умер от сопутствующих заболеваний.