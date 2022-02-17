Учительница приехала в село в Иркутской области ради подъемных и сгорела заживо в доме со старой проводкой. Фото предоставлены Аленой Смолиной.

Хабаровчанка Алена Смолина уже полмесяца тяжело переживает потерю самого близкого человека – 27-летней сестры Анастасии, с которой они так были похожи. Анастасия Смолина работала учителем. И ради этого переехала из комфортного Хабаровска в небольшое село в Иркутской области. А спустя полтора года молодого педагога доставили родным в цинковом гробу. Анастасия заживо сгорела в собственном доме…

ХОТЕЛА ЗАРАБОТАТЬ НА КВАРТИРУ ПОБЛИЖЕ К МОСКВЕ

- Вообще Настя была филологом, работала учителем русского языка и литературы в школе, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Алена Смолина. – Был период, когда она переезжала в Москву и там преподавала русский мигрантам. Но из-за пандемии, когда границы закрылись, решила вновь вернуться в Хабаровск и устроилась в школу.

В 2020 году Анастасия Смолина узнала о федеральной программе «Земский учитель». Ее суть заключается в привлечении молодых педагогов в сельскую местность или маленькие города с населением менее 50 тысяч человек. Чтобы у начинающих специалистов был стимул, при переезде им выплачивают 1 миллион рублей подъемных. А на Дальнем Востоке эта сумма еще больше - 2 миллиона рублей. Анастасия решила подать заявку, очень хотела скорее заработать на собственное жилье.

- Но в Хабаровском крае оказался слишком большой конкурс и крайне много желающих, - продолжает Алена Смолина. – Тогда Насте предложили вариант работы в Зиминском районе Иркутской области, в маленьком селе Покровка. Настя согласилась и купила билет в один конец.

По словам Алены, сестре действительно выплатили подъемные в 1 миллион рублей, и вовремя. А местная районная администрация решила вопрос с жильем, так положено, договором. Покровка – небольшое село, благоустроенных домов нет, к централизованному отоплению подключены разве что школа, детский сад и медпункт. И для приезжих специалистов общежитий не строят. Единственный вариант – аренда. Новой учительнице этот вариант и предложили – взять внаем частный дом. На момент, когда Анастасия приехала, в Покровке сдавался всего один - с одной спаленкой и кухней. За съем хозяин просил всего 3 тысячи рублей. Эту сумму педагогу компенсировали в местной администрации.

- А дрова Насте пришлось закупать за свой счет, - говорит Алена Смолина. – Тратила на это по 7 тысяч рублей в месяц при зарплате в 40 тысяч. А еще сестра жаловалась на плохую проводку в доме. Говорила, что ей приходилось постоянно менять розетки, удлинители, которые плавились даже от чайника. Она боялась одновременно включать несколько электроприборов. Наша мама была у нее в гостях и рассказывала, что такую проводку видела только во времена СССР. Провода были обмотаны тканью и перекручены между собой. Настя думала, что в любой момент может произойти замыкание. Говорила, что хорошего электрика в селе не найти. Хозяин дома тоже не обращал внимания на ее жалобы. Шли месяцы, и Настя уже начала жалеть о том, что переехала.

1 МИЛЛИОН УСПЕЛА ВЛОЖИТЬ

Но обратного пути уже не было. Нет, педагог, конечно, могла разорвать 5-летний контракт. Но тогда бы ей пришлось за месяц вернуть тот самый выплаченный ей 1 миллион рублей. А его Анастасия Смолина уже потратила. Деньги она сразу вложила в покупку квартиры в Рязани. Жилье она планировала сдавать, а через пять лет переехать в Рязань, поближе к Москве.

- Настя говорила мне, что планирует переехать из этого дома, - говорит Алена. – Даже нашла вариант в Зиме. Но это было очень неудобно: жила она рядом со школой, а переехав, ей пришлось бы каждый день ездить до работы более 20 километров в одну сторону. Автобусов нет, а такси стоит 700 руб.

Трагедия случилась 2 февраля. Анастасия задержалась на работе: в школе отмечали день рождения коллеги. Около девяти вечера она вернулась домой, а в 21.12 ее соседи увидели в окно, что дом Анастасии по улице Центральной полностью окутан пламенем...

- Как показала экспертиза, Настя погибла, надышавшись угарным газом, - сдерживая слезы, говорит Алена. – Ее тело нашли под кроватью. Скорее всего, из-за дыма, она не смогла найти выход и пыталась спрятаться. Теперь мы хотим добиться возбуждения уголовного дела. Если есть виновные, которые не помогли сестре, они должны быть наказаны.

Тот самый дом, где погибла учительница. Фото предоставлено Аленой Смолиной.

Дознаватели МЧС установили причину пожара.

- Причина – электротехническая, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Произошло короткое замыкание проводки. Материалы направлены в следственный комитет.

В СК подтвердили причину пожара и добавили, что по факту проводится проверка. Пока никаких вопросов у следователей к местным властям нет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Антон ШИРЯЕВ, врио главы администрации Зиминского района:

«Она могла найти другое жилье, и мы бы компенсировали расходы»

- Ближайшее село к Покровке, в котором есть отопление, – Ухтуй. Оно находится в 20 километрах. А все жители Покровки живут либо с печами, либо с электробойлерами. Когда педагог приехала, ей предложили вариант жилья. Она согласилась снять его, и мы заключили договор, по которому, полностью выплачивали ей стоимость аренды. При этом учительница могла найти себе другой дом, и мы бы все равно компенсировали ей расходы на аренду. Жаловалась ли женщина на неполадки проводки? Мы проверяли это, заявок не поступало. Разговаривали с директором школы, у нее Анастасия также не просила помощи. Что касается электрика, то он в селе есть. Например, специалист работает в комитете образования.

ЗВОНОК ЗАМЕСТИТЕЛЮ МЭРА РАЙОНА

Юрий ЧЕМЕЗОВ, заместитель мэра Зиминского района по социальным вопросам:

«Учителю предлагали переехать, но она отказалась»

- На момент приезда учительницы, в Покровке это был единственный вариант жилья для нее. Поэтому его и предложили. В Покровке мы не можем позволить себе купить жилье для учителей, есть только вариант с арендой. В течение первого года ее работы, стали появляться другие свободные дома в частном секторе. Но они также были неблагоустроенные. Директор школы предложила Анастасии эти варианты, однако она сказала, что ее все устраивает и переезжать не стала. Я лично разговаривал с собственником сгоревшего дома. К слову, он сам работник Госпожнадзора. Он рассказал, что учительница один раз обращалась к нему с проблемой. Он приезжал и менял ей розетку. Больше жалоб не было.

Любовь ПОТЫЛЬЦЕВА, директор школы:

«Педагог отказалась от благоустроенной квартиры в Зиме»

- Анастасия ни разу не обращалась ко мне по поводу плохой проводки в доме. Если бы она попросила помощи, я бы забила тревогу. В конце концов, у нас в школе есть свой электрик. Он бы пришел к ней в любой момент, го никто его не вызвал. Что касается жилья, то в июне прошлого года, в Зиме освободилась 2-комнатная благоустроенная квартира с мебелью. У женщины умерла мать, и она решила сдать жилье. Анастасии предложили переехать туда. Аренду ей бы также оплачивали. Но она отказалась. Почему? Я не знаю. А в сентябре она заключила новый договор аренды дома, в котором жила.