Хватал за одежду и толкал. В Иркутске таксист, работавший без лицензии, напал на пассажирку Фото: Евгения ГУСЕВА

Видеоролик, как водитель такси напал на пассажирку, иркутские полицейские заметили во время мониторинга соцсетей. На кадрах видно, как нервный таксист применяет к молодой девушке насилие, хватая ее за одежду и толкая ее. К счастью, она не пострадала. Так как пассажирка сумела сфотографировать автомобиль водителя, полицейским оставалось делом техники вычислить его и доставить в отдел.

- Им оказался 27-летний местный житель, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас полицейские дают правовую оценку всем участникам конфликта.

Против таксиста возбуждено административное дело по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство».

Кроме этого, полицейские выяснили, что он работал без лицензии. Поэтому против него возбуждено еще одно дело по статье "Предпринимательская деятельность без лицензии». Почему у водителя сдали нервы, пока неизвестно.