Одна из самых знаменитых картин Репина вернулась в Иркутск после годовых «гастролей» по Европе. Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

Выгоревшие на солнце волосы, в руках рыболовная сеть и очень грустные глаза для столь маленькой девочки. Эту картину во всем мире называют шедевром, который дал Илье Репину начало как великому портретисту. За картину несколько лет боролась столичная Третьяковка, но после «скитаний» по стране, «Нищая» все равно возвращается в Иркутский художественный музей. Ровно год назад, в феврале 2021 года, полотно уехало на «гастроли» международного проекта. Работа украсила собой экспозицию музея «Атенеум» в Хельсинки, где проходила выставка, посвященная творчеству русского живописца. А через несколько месяцев «Нищая» переехала в «Пти Пале» в Париже. Интересно то, что именно во Франции в 1874 году Репин и написал портрет девочки-рыбачки. Он выполнил ее практически за один сеанс – так сильно художник горел идеей.

"Нищую" называют лучшим портретом раннего Репина. Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

Теперь картина снова в привычных стена Иркутского художественного музея. К слову, здесь по ней успели соскучиться.

- Иркутяне и гости города постоянно задавали вопросы о том, когда полотно вернется и его можно будет увидеть, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» директор Иркутского областного художественного музея им В.П. Сукачева Наталья Сысоева. – «Нищая» была и остается одним из самых любимых публикой произведений нашей коллекции.

Вместе с этим, шедевр раннего Репина одно из самых часто путешествующих полотен Иркутского музея. Однако крайняя поездка отличалась – ранее «гастроли» проходили только внутри страны. Но в столице Приангарья за сохранность работы не боялись. Перевозка музейных экспонатов всегда проводится специальными компаниями и сопровождается вооруженной охраной. Однако даже по возвращению к «Нищей» необходим особый подход.

Сутки полотно находилось в карантине. Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

- Картина отстояла ровно сутки в карантине при соблюдении температурно-влажностного режима. Такие меры соблюдаются для того, чтобы полотно привыкло к температуре в музее. Сегодня мы ее впервые распаковали и вернули в экспозицию, - говорит директор музея Наталья Сысоева.

Картина год путешествовала по Европе. Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

Уже в ближайшие дни картину сможет увидеть широкая публика. Сотрудники уже приготовили несколько тематических мероприятий в честь завершения длительного путешествия главной любимицы иркутян.

В ближайшее время картину увидит широкая публика. Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

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