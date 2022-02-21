Алина Загитова рассказала о романе с хоккеистом из Ангарска Дмитрием Воронковым

Алина Загитова опровергла роман с хоккеистом из Ангарска Дмитрием Воронковым.э Фото: Иван Макеев, федерация хоккея России.

Слухи о том, что олимпийская чемпионка 2018 по фигурному катанию Алина Загитова встречается с восходящей звездой российского хоккея ангарчанином Дмитрием Воронковым, ходили и раньше. Так, например, фигуристку видели на матчах казанского «Ак Барса», за который сейчас играет 21-летний форвард. Но, официального подтверждения отношениям известных спортсменов нет, и не было. Сами они об этом не сообщали даже в своих соцсетях.

Масла в огонь подлил спортивный журналист Алексей Шевченко, работающий на Олимпиаде и освещающий матчи хоккейной сборной России, за которую выступает Дмитрий Воронков. После финального матча против сборной Финляндии, который наши парни проиграли со счетом 1:2, Шевченко выложил у себя на странице в соцсети фото плачущей Алины Загитовой на трибуне и сделал такую подпись:

- «Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину», - подписал снимок Шевченко.

В сети сразу вспыхнули новые слухи про роман звездных спортсменов. Ведь Алина Загитова действительно находилась в Пекине и болела на трибуне за нашу хоккейную сборную. «Комсомолка» связалась с лучшим другом детства Дмитрия Воронкова из Ангарска Владимиром Тарасевичем, который до сих пор общается с Дмитрием.

- Правда, ли что у Дмитрия роман с Алиной Загитовой? - спрашиваем друга хоккеиста.

- Никогда не слышал об этом, - отвечает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Тарасевич. – Мы с ним Алину не обсуждали никогда. Про личную жизнь Диму вообще стараюсь не спрашивать. Знаю, что в этом плане он парень скрытный и вряд ли рассказал бы.

Впрочем, все точки расставила сама Алина Загитова, которая, конечно, увидела пост журналиста. У себя в Инстаграме она прокомментировала ситуацию.

- Подобные публикации – это не журналистика, - написала Алина. – Жаль, что многие люди извращают профессию таким поведением. Однажды я отказала этому человеку в интервью. Получается, правильно сделала.

Ответ Алины Загитовой. Фото: история с личной страницы Алины Загитовой в Инстаграме

Вскоре последовал и ответ самого Шевченко. У себя на странице он выставил новый пост с фото Загитовой и подписью: "Шутка про Алину Загитову и машину была неуместной. Не хотел никого обидеть, извиняюсь. Всем добра".

Судя по этому посту Шевченко извинился только за шутку про авто. Про отношения фигуристки и хоккеиста, он умолчал.

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