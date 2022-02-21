Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт21 февраля 2022 4:38

Алина Загитова рассказала о романе с хоккеистом из Ангарска Дмитрием Воронковым

Алина Загитова опровергла слова спортивного журналиста, который назвал ее Воронковой после финала олимпийского турнира по хоккею
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Алина Загитова опровергла роман с хоккеистом из Ангарска Дмитрием Воронковым.э Фото: Иван Макеев, федерация хоккея России.

Алина Загитова опровергла роман с хоккеистом из Ангарска Дмитрием Воронковым.э Фото: Иван Макеев, федерация хоккея России.

Слухи о том, что олимпийская чемпионка 2018 по фигурному катанию Алина Загитова встречается с восходящей звездой российского хоккея ангарчанином Дмитрием Воронковым, ходили и раньше. Так, например, фигуристку видели на матчах казанского «Ак Барса», за который сейчас играет 21-летний форвард. Но, официального подтверждения отношениям известных спортсменов нет, и не было. Сами они об этом не сообщали даже в своих соцсетях.

Масла в огонь подлил спортивный журналист Алексей Шевченко, работающий на Олимпиаде и освещающий матчи хоккейной сборной России, за которую выступает Дмитрий Воронков. После финального матча против сборной Финляндии, который наши парни проиграли со счетом 1:2, Шевченко выложил у себя на странице в соцсети фото плачущей Алины Загитовой на трибуне и сделал такую подпись:

- «Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину», - подписал снимок Шевченко.

В сети сразу вспыхнули новые слухи про роман звездных спортсменов. Ведь Алина Загитова действительно находилась в Пекине и болела на трибуне за нашу хоккейную сборную. «Комсомолка» связалась с лучшим другом детства Дмитрия Воронкова из Ангарска Владимиром Тарасевичем, который до сих пор общается с Дмитрием.

- Правда, ли что у Дмитрия роман с Алиной Загитовой? - спрашиваем друга хоккеиста.

- Никогда не слышал об этом, - отвечает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Тарасевич. – Мы с ним Алину не обсуждали никогда. Про личную жизнь Диму вообще стараюсь не спрашивать. Знаю, что в этом плане он парень скрытный и вряд ли рассказал бы.

Впрочем, все точки расставила сама Алина Загитова, которая, конечно, увидела пост журналиста. У себя в Инстаграме она прокомментировала ситуацию.

- Подобные публикации – это не журналистика, - написала Алина. – Жаль, что многие люди извращают профессию таким поведением. Однажды я отказала этому человеку в интервью. Получается, правильно сделала.

Ответ Алины Загитовой. Фото: история с личной страницы Алины Загитовой в Инстаграме

Ответ Алины Загитовой. Фото: история с личной страницы Алины Загитовой в Инстаграме

Вскоре последовал и ответ самого Шевченко. У себя на странице он выставил новый пост с фото Загитовой и подписью: "Шутка про Алину Загитову и машину была неуместной. Не хотел никого обидеть, извиняюсь. Всем добра".

Судя по этому посту Шевченко извинился только за шутку про авто. Про отношения фигуристки и хоккеиста, он умолчал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотел играть как Овечкин и выиграл ужин с Семенович: как рос ангарский хоккеист Дмитрий Воронков и как добрался до Олимпиады 2022 (Подробности)