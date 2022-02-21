Как положить в банк деньги под 10% годовых и не платить налог со вклада, рассказал иркутский экономист

Иркутская область на 39 месте в рейтинге вкладов населения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Статистика знает все. И тут не поспоришь. РИА Рейтинг по данным Центрального банка составил «рейтинг вкладов». То есть аналитики сосчитали, сколько средств хранится на счетах жителей всех регионов России и как меняется отношение к накоплениям. К слову сказать, сибиряки оказались очень и очень скупы в этом отношении.

Проживем без получки 5 месяцев

-Иркутская область находится на 39 месте в рейтинге вкладов, - отмечают в исследовании. – На каждого жителя в среднем приходится 140, 3 тысячи рублей на счетах в банках. Откладывают зарплату в среднем за 5, 2 месяца. При этом прирост депозитов за последние 9 месяцев вырос всего 4, 1%, в валюте – на 8, 5%.

- Сбережения населением очень часто воспринимаются как финансовая подушка «на черный день», - отмечают аналитики. - В среднем по России размер вкладов в банках равняется среднемесячным зарплатам за срок чуть более чем полгода. Но в не самых богатых регионах чаще всего равны им за пять месяцев.

Кстати, в первом полугодии прошлого года иркутяне бросились снимать деньги со счетов и вклады, пусть ненадолго, едва не ушли в минус. Понятно почему. Наконец появилась возможность отдыхать – и отложенные средства ушли на отпуск.

Если сравнить с соседями, то красноярцы еще неохотнее откладывают деньги – у них и сумма отложенных средств на 6 тысяч меньше, хотя получка там в целом выше, и получается, «запас» тянет максимум на 4, 3 месяца. В Бурятии вообще любят натуральные «заначки», потому что перед новогодним скачком предложений хранили в финансовых учреждений всего по 72, 6 тысячи рублей «на брата».

Однако аттракцион неслыханной щедрости, когда после поднятия ЦБ ключевой ставки ( это цена, по которой продают деньги банкам) проценты на депозитах резко выросли ( сейчас можно положить и под 10%) заставил многих открыть новые счета.

Как получить 10% годовых и не попасть под налог

А есть ли деньги у жителей, чтобы их откладывать? Есть, конечно. Хотя та же статистика угрюмо свидетельствует – цены выросли за год почти на 10%, а реальные доходы с учетом этого даже упали – на 7%. Сразу резко поползли траты на товары – на них теперь уходит 62% зарплаты, еще 16, 3% - на услуги. Примерно 17, 5% ( почти пятую часть) получки приходится тратить на ипотеку и прочие долги и вычеты. Сбережения? Едва ли не по нулям. Но свободных наличных к концу года все же насчитали у иркутян 7, 5%.

Вот эти деньги и понесли в банки. Тем более условия привлекательные.

-А другого варианта просто нет, это хоть какая-то минимизация потерь при такой инфляции, - объясняет иркутский экономист, преподаватель ИГУ Виктор Чебунин. - Обычному человеку, "не отягощенному" финансовыми знаниями, больше, по большому счету, практически негде хранить свои средства без риска. Что касается налога на доход по вкладам, то необходимость его платить, если внимательно посмотреть, появляется все же на большой сумме и проценте.

Что за налог? Многие из иркутян слышали о том, что с большой прибыли на банковских счетах теперь придется платить 13%. И раздумывают. Скажем сразу – да это так. Вклады тоже признали приносящими доход. Но по большому счету это правило, во-первых, касается достаточно больших сумм. И, во-вторых, в реальности речь о небольших вычетах.

Разбираемся. Мы посчитали на калькуляторе – если прямо сейчас положить 10 тысяч под 10% годовых, то через год вы получите прибыль чуть больше 1000 рублей. Если 100 тысяч – то чуть меньше 10, 5 тысяч рублей. Почему называем эти цифры? Потому что тут и кроется закавыка!

Лимит, который не облагается налогом, каждый раз разный. Он зависит от ключевой ставки на начало года. Для простоты просто скажем – в 2021 году лимит был 42, 5 тысячи ( и если вы заработали больше, то придет налог). Но для этого на ваших счетах в банках ( это нетрудно подсчитать) должно было храниться примерно 700 тысяч рублей под 7% годовых. Если меньше, то налог платить не придется. Примерно такая же история и сейчас – если у вас на конец декабря хранилась на счетах эта же сумма под максимальные 10% годовых, то будет «перебор» по доходу. Сейчас «порог» - 85 тысяч рублей, а доход составит больше 100 тысяч рублей.

Как сэкономить

И что будет, если доход окажется больше? Придется выплатить 13%, в нашем случае – с 15 тысяч рублей. Подоходный на разницу в нашем случае немного, меньше двух тысяч рублей. Другое дело, если на счетах ( всех счетах, налоговая учитывает все и разносить по банкам не имеет смысла) – 1, 5-3 миллиона. Конечно, большей частью обладатели таких сумм лучше нас с вами знают, как и где хранить деньги. Но бывает, что, допустим, отложены средства на квартиру. Как быть?

Для минимизации налога можно раздробить сумму между родственниками, - этот совет автора канала о финансах «Злобный Вкладчик» Дмитрия Веретенникова опубликовал профессиональный портал банки. ру. -. Допустим, у вас есть 1,5 млн рублей. Тогда половину можно положить себе на вклад, а на другую половину депозит откроет супруг. Схема абсолютно легальная, никто ничего при ней не нарушает.

Надо ли заполнять самому какие – то бумаги? Нет. Да это и сложно. Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает сумму, которую вы обязаны заплатить, и пришлет вам квитанцию. До 1 февраля банки должны были уже передать налоговикам сведения о доходах вкладчиков за 2021 год. Если вы подпадаете под налог, осенью ждите уведомление. Оплатить налог требуется до 1 декабря.

КОНКРЕТНО

Как считаем

Пример. Допустим, в декабре 2020 года вы положили 1 млн рублей на годовой депозит со ставкой 6% с выплатой процентов в конце срока. В декабре 2021 года вы получили положенные 60 000 рублей дохода. Теперь вспоминаем про налоговый вычет и рассчитываем сумму, которую придется заплатить в бюджет:

(60 000 – 42 500) × 13% = 2 275

Таким образом, сумма налога составит 2 275 рублей.

Вместо 60 тыс. рублей в формулу можно подставлять любой другой доход, полученный в прошлом году, и исходя из него высчитывать налог.