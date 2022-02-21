«Комсомольская правда» в Иркутске вновь запускает «Лотоманию». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

И вновь стартует «Лотомания»! Напомним, осенью «Комсомольская правда» совместно с телеканалом ТИВИСИ решила возродить добрую традицию, когда вся семья садилась за большой стол, чтобы поиграть в лото, вытаскивая бочонки из мешка и зачеркивая цифры в билете. Состоялось несколько игр. А теперь игра возвращается!

Поучаствовать в «Лотомании» может каждый иркутянин. Правила те же, что и в классическом лото. Только карточки ищите не в киосках, а в ежедневных номерах газеты «Комсомольская правда» по четвергам - 3, 10, 17 и 24 марта 2022 года.

Итак, купите газету, найдите в ней карточку, а затем следите за прямым эфиром на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ. Закройте все 15 цифр в карточке. Чем больше карточек, тем выше шанс стать победителем!

Прямой эфир с розыгрышем будет проходить по средам в 18.00. Обратите внимание, что для каждой игры - свой цвет карточки:

9 марта – голубая,

16 марта – зеленая,

23 марта – розовая,

30 марта – желтая.

Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещено.

Тем временем в студии «Комсомольской правды» гости - известные в городе люди - тоже поборются за подарки. Присоединяйтесь к просмотру. И да пребудет с вами сила!

ВАЖНО

Результаты розыгрышей мы опубликуем в ежедневных выпусках по четвергам (10, 17, 24 и 31 марта) и в еженедельных выпусках по средам (16, 23, 30 марта и 6 апреля), а также на сайте irk.kp.ru.

Не пропустите!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ

Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ищите их в номерах от 3, 10, 17 и 24 марта 2022 года. Важно, что каждая карточка имеет индивидуальный цвет (голубой, зеленый, розовый, желтый), в зависимости от дня вложения. Каждый участник может использовать любое количество карточек - чем их больше, тем выше шансы на победу.

В дни акции, 9, 16 23 и 30 марта, в 18.00 следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ и на сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru. Ведущий будет доставать из мешка бочонки с цифрами и озвучивать их. Ваша задача - вычеркивать названные номера на своих карточках.

Если за игру вы закрыли все 15 чисел на карточке, поздравляем, - вы победили!

За каждую игру, в которой вы выиграли, начисляется по 1000 бонусных баллов. После всех четырех игр баллы суммируются и обмениваются на подарки в редакции «КП». Однако, если вам попались одинаковые карточки и принесли победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ

Если вы стали победителем акции, сообщите об этом в редакцию с помощью электронной почты o.kuzovleva@phkp.ru или мессенджеров Viber/WhatsApp/Telegram по номеру 8-964-118-20-21, иначе бонусные баллы сгорят.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь