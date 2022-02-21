Как получить сертификат с QR- кодом по тесту на антитела, объяснили иркутские врачи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Людей, перенесших ковид, все больше. Даже тех, кто «устоял» в первые волны, не заболел, поставил прививку, догоняет заразный омикрон. Почти весь февраль число больных прирастал в регионе больше, чем по три тысячи в день. И только сейчас, кажется, начал понемногу снижаться — по данным на 21февраля, их уже 2 266. За эти дни переболели и переболеют еще очень многие — только в Иркутске уже сталкивался с болезнью практически каждый пятый житель. Плюс к этому — те, кто сделал прививку.

QR- коды у нас есть, наверное, уже у 80-90% взрослого населения, - отметила на прямом эфире зампред правительства региона Валентина Вобликова.

У многих из тех, у кого его все-таки нет ( но нужен, спрашивают и в кафе, и в кино, и в ресторанах. А еще, вероятнее всего, понадобится и в поездках — скоро лето и отпуска) есть шанс таковой получить. Можно получить QR- код по тесту на антитела.

-Почему антитела сейчас позволяют получить сертификат, а раньше нет? Этот вопрос долго решался, потому что заболевание новое и было мало данных о нем, в том числе о сочетании антител и клеточного иммунитета, - говорит ректор ИГМУ, завкафедрой инфекционных болезней Игорь Малов. - Сейчас известно, что по уровню антител можно говорить о его напряженности, а уровнень bau ( единица измерения - ред.) больше 10 говорит уже о защищенности.

Кроме всего, эти данные как раз говорят о том, что человек недавно встречался с коронавирусом — возможно, перенес его бессимптомно или не обращался в больницу. Но и в этом случае, начиная с 21 февраля, любой иркутянин тоже может получить QR- код. Конечно, если анализ определит у него наличие антител.

Конечно, есть особенности. Так, чтобы данные внесли, на Госуслугах надо будет оставить заявление с приложением данных. Вопрос решается в трехдневный срок. Кроме того, анализы — строго за свой счет. По программе ОМС они не проходят, так что вас ждут в коммерческих клиниках. Стоимость услуги — до 1000 рублей. При этом само количество bau в тесте не имеет значение — главное, чтобы вообще были.

Что еще важно? Обычный сертификат, после прививки или подтвержденной ПЦР болезни, выдается на год. А этот на полгода. И всего один раз. В дальнейшем все-таки необходимо вакцинироваться.