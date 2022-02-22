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Общество22 февраля 2022 3:26

Синоптики огорошили прогнозом погоды на 23 февраля в Иркутске

23 февраля снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Синоптики огорошили прогнозом погоды на 23 февраля в Иркутске

Синоптики огорошили прогнозом погоды на 23 февраля в Иркутске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похоже, что морозы, которые ударили по Иркутску на прошлой неделе, действительно были прощальным приветом уходящей зимы. В столице Приангарья в свои права начинает вступать весна. Хотя до ее наступления еще целая неделя. Но уже на праздничный день 23 февраля синоптики обещают нам более чем комфортную погоду. Так что, отмечать День защитника Отечества можно и на природе.

- В ночь на 23 февраля пока прохладно -17, -19 градусов, - рассказывает «КП»-«Иркутск» синоптик первой категории Иркутского гидрометцентра Виктория Новосельцева. – А вот днем -3, -5. Снега не ожидается, ветер подует до 5-10 м/с.

И примерно такая температура будет держаться в Иркутске до конца этой недели. 25 февраля столбик термометра и вовсе может перешагнуть на плюсовую отметку. Что касается снега, то осадки в городе прогнозируют 24 февраля и возможно, в предстоящие выходные.

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