Почему в онлайн-магазинах бросовые цены и что там лучше не покупать? Объясняем, в чем подвох

На маркет плейсах надо уметь покупать, чтобы не купить кота в мешке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Wildberries, OZON, ЯндексМаркет, СберМегаМаркет, Aliexpress - и до пандемии многие предпочитали походам по магазинам интернет-покупки, а с ее приходом окончательно и бесповоротно ушли в онлайн. Удобно! Одно но –ожидание и реальность далеко не всегда совпадают. Заказал эксклюзивное вечернее платье по фигуре от известного бренда, а получил спальный мешок китайского масс-маркета. Знакомо? Как не пополнить ряды обманутых шопоголиков? Свои секреты раскрыли «Комсомолке» онлайн-продавец одной из популярных интернет-площадок Туяна Урбагаева из Ростова-на Дону,заядлый онлайн-шоппер Татьяна Саблина и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Вместе с ними составили 4 способа, которыми пользуются продавцы, впаривая кота в мешке.

1.Откликам доверяй, но проверяй

- Накручивают ли отзывы? Самый популярный вопрос,когда окружающие узнают, чем я занимаюсь, - улыбается Туяна Урбагаева. – А занимаюсь я продажей в основном косметики, бижутерии, женских аксессуаров для волос - повязок, ободков, резинок, и всего того, что не требует наличия сертификатов качества через так называемые маркет-плейсы или сайты продаж. – Да, отклики накручивают! Сами же продавцы. Да, я выкупала свой же товар, чтобы оставить хороший комментарий. Ведь без заказа это сделать невозможно. Площадки так устроены, что только тот, кто реально что-то приобрел, может оставить отзыв. Правда, если речь не идет про накрутку. Она тоже имеет место быть, но это для продавца обойдется значительно дороже и не каждому по карману. Дальше торговцы просят купить какую-либо мелочь родственников, знакомых, друзей и вот тебе 100 прекрасных откликов и высокие позиции в рейтинге. Площадка сама начинает продвигать вас, как только увидит живое обсуждение.

- В отзывах всегда ориентируюсь на четыре фактора, - подхватывает онлайн-шопоголик со стажем Татьяна Саблина. –Первое - фото из серии «ожидание - реальность». Если видишь, что картинка от продавца явно отливается о того, что получил покупатель, какие еще могут быть сомнения. Второе – одни лишь восторженные отклики, причем с кучей восклицательных знаков в предложениях, и отсутствие критических. Третье - соотношение количества отзывов и числа выкупов. Если первых гораздо больше, была накрутка. Четвертое – бонусы или подарки при заказе. Если за хороший отзыв обещают подарок, есть вариант получить того самого кота в мешке. Поделюсь еще одним лайфкахом: при заказе одежды доверяю тем отзывам, в которых указываются параметры покупателя – рост, вес, объем груди, талии, бедер. Это дает объективную картину: если описание вещи на сайте совпадает с ТТХ реального клиента, значит, можно брать, риск промахнуться минимален.

2. Попроси сертификат качества

- Маркет-плейсы – это не про гарантии, контроля нет, - говорит Туяна Урбагаева. – Зайти туда со своим товаром может любой человек. Закупил в подпольном китайском цеху, выставил на продаже через сайт с этикеткой «Произведено в России». Правда, существуют виды продукции, на которую сервис обязательно затребует дополнительные документы – сертификаты качества или декларации.Речь об одежде, обуви, детской мебели, электротехнике для дома, игрушках, продуктах питания, парфюмерии. Мой совет: сомневаетесь в качестве, запросите документы через службу поддержки маркет-плейса. Если документов не окажется, сам сайт накажет продавца штрафом. Также нужно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой, там тоже инициируют проверку и накажут виновных рублем. И если уже купили вещь, а она оказалась некачественной, смело жалуйтесь через службу поддержки или Роспотребнадзор.

3. Цена в два раза ниже рыночной– проходи мимо

- Я видела, как торговали якобы корейской косметикой известной марки, - продолжает ТуянаУрбагаева. - Цена была значительно ниже той, которую обычно ставят на этот бренд. Присмотрелась – упаковка несколько отличается. Когда спросила продавца, почему, ведь очевидно, что подделка, он ответил, мол, никто же не отличит от оригинала. Поэтому два совета: внимательно изучите упаковку и этикетки. Разница в одной букве, лишней полоске на логотипе выдадут липу, но главное – цена. Оригинал не может стоить в два раза дешевле!Но бывают исключения – распродажи. Когда надо избавиться от залежей на складах с прошлых сезонов, продавцы готовы отдать дешевле. Но про новые коллекции речь, конечно, не идет.

- Сравнивайте цены в разных магазинах — в интернете это сделать легко. Потратите 5 минут, найдете самое выгодное предложение, - добавляет эксперт Артем Соколов. - Если предлагают понравившуюся вещь по цене в разы ниже среднерыночной, это действительно повод для сомнений. Кроме стоимости, учитывайте скорость доставки, возможность примерки до совершения покупки, дополнительные гарантии на товар, участие в бонусных программах – промо-коды на следующие заказы и так далее. Хорошие онлайн-магазины предоставляют отличный сервис. Также всегда обращайте внимание на название магазина в браузерной строке.Нередки случаи, когда один в один копируют ресурсы известных площадок. Однако подделать имя полностью невозможно — оно будет отличаться от оригинала, возможно, на одну-две буквы. Если пропустить это, то можно оказаться на мошенническом шлюзе оплаты и безвозвратно лишиться денег.

4. Товар можно вернуть – можно доверять

- По Закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право отказаться от покупки в интернет-магазине в течение 7 дней, - поясняет Артем Соколов. - Однако, компании-члены АКИТ (интернет-магазины, омниканальные компании и маркетплейсы, - всего 80 членов) дают клиентам более длительный срок — 14 или даже 21 день. При отказе от заказа деньги вернут в течение десяти дней после того, как площадка получит его обратно.

- Если товар сломался спустя несколько месяцев, и он все еще на гарантии, по идее надо написать продавцу и он должен уладить этот вопрос. За свой счет доставить неисправный товар на экспертизу, а далее отремонтировать или получить вернуть деньги, - говорит Татьяна Саблина. – Но в реальности может быть всякое. Продавец элементарно может тянуть время, «потеряться», или отказываться принять товар. Чтобы не рисковать, я покупаю бытовую технику через сайты официальных дилеров и обязательно проверяю есть ли в моем городе сервисный центр по ремонту.

ВАЖНО!

За ваш счет отоварились мошенники? Сами виноваты!

«Подруга все время делала покупки на одном популярном сайте. И в один прекрасный момент ее картой на этом интернет-портале отоварились барахлом на 200 тысяч рублей. Кто и как ввел данные при покупке? Неизвестно! Площадка отказалась оформлять возврат покупок или денег. Просто развели руками: «Оплачено!». Полиция и банк тоже помочь не смогли или не захотели…» - реальная история, которая произошла с москвичкой. И таких на самом деле ни одна и не две, а сотни-тысячи. Как экономя благодаря интернет-покупкам не стать жертвой аферы? Советы «Комсомолке» дал юрист в сфере финансов Игорь Льгов.

Три финансовых «подушки»

Заведите отдельную карту

- Оформите дебетовую карту специально для расчета в онлайн-маркетах, - рекомендует Игорь Льгов. - На нее положите небольшую сумму. Если взломают, потеря будет не так обидна. Основные средства лучше храните на отдельном счете в банке, не привязанном к карте. Например, откройте через тот мобильный банк накопительный и переводите деньги по мере необходимости с одного счета на другой. И ни в коем случае не используйте при покупках онлайн кредитки! В моей практике был случай, когда мошенники сняли полмиллиона с кредитной карты, всю сумму доступного лимита. Погашать долг перед банком пришлось клиентке.

Используйте технологию 3D Secure

- Сейчас большая часть онлайн-магазинов использует эту технологию, - говорит Игорь Льгов. - Система требует от клиента код из СМС, чтобы подтвердить перевод денег за покупку. Сообщение приходит на телефонный номер, привязанный к карте покупателя. Однако есть множество маркетплейсов, а особенно зарубежных, которые не внедрили такую систему защиты. Тогда сделки проходят быстрее, не отменяются. А платежные данные карты - номер, имя владельца, срок годности и трехзначный номер с обратной стороны кибераферисты могут получить в слитых базах из интернет-магазинов, банков с помощью фишинговых сайтов. Клиент думает, что вводит их для оплаты покупки, а на самом деле переводит в руки злоумышленников.

Вас все-таки взломали? Проходите чарджбэк!

- По несанкционированным транзакциям, которые проведены без использования 3D Secure, ответственность несет участник, не использующий данный сервис, - добавляет Игорь Льгов. – В нашем случае это интернет-магазин. Поэтому банк вправе запустить процедуру возврата оспариваемых средств — чарджбэк. Для этого пострадавший должен подать заявление в банк на оспаривание мошеннической операции.

КСТАТИ

Четыре факта при покупках онлайн, которые должны насторожить

Анатолий ГРЕКОВ, замначальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно -телекоммуникационных технологий и мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области:

- Предложение от продавца перейти общение в мессенджере, а не на площадке онлайн-сервиса. На 99% дальше последует обман.

- Переход по ссылкам для оплаты, которые также отправляет сам продавец. После ввода данных карты на такой площадке, однозначно лишитесь сбережений. Сегодня существует достаточно много проверенных крупных онлайн-площадок, которые не требуют перехода куда-либо еще. Не рискуйте!

- Отзывы. Как правило, негативные о мошенниках имеют место быть. Должны насторожить и положительные, если их чрезмерно много, а продавец работает всего пару месяцев. Это слишком короткий срок, чтобы столь успешно вести деятельность законными методами.

- Номер телефона продавца. Не поленитесь, вбейте номер телефона продавца товара в поисковик. Сразу, например, узнаете из какого он региона. Львиная доля преступлений совершается сейчас преступниками из стран ближнего зарубежья (Например, нередко обманываются на ресурсах с доменом ua, прим. Авт.).

КСТАТИ

Что чаще всего заказывают онлайн

— цифровая и бытовая техника 24,7%;

— мебель и товары для дома 15,0%;

— одежда и обувь 13,8%;

— продукты питания 9%;

— красота и здоровье 7,4%.