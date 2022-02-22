Обыкновенный иркутянин: мужчина в полном расцвете сил, много работает, иногда занимается спортом

Готовимся поздравлять мужчин с 23 февраля. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы «под колпаком» у статистики! Точно! Она знает все, даже то, о чем мы сами не догадываемся. Например, приближается 23 февраля. Праздник настоящих мужчин. А что мы о них знаем? Да почти ничего! Хотя, если задуматься....По данным Иркутскстата КП-Иркутск составила портрет. Самый настоящий портрет нашего защитника. Итак, поехали!

Живет в городе и довольно молод

В Иркутской области около 1 млн. 100 тысяч мужчин. Это 46, 2% жителей Приангарья. И да, на 10 девчонок по статистике — 9 ребят. Ну или на представителей сильного пола приходится 1163 прекрасных дам. Есть выбор невест? Не совсем однозначно!

- Есть, но не в молодости!, - смеются в Иркутскстате. - Женский численный перевес начинается позже, в зрелом возрасте и с годами усиливается. Все дело в том, что дамы живут дольше мужчин лет на 12-13.

Так-то! Значит, в юности нашему мачо приходится прилагать массу усилий, чтобы обратить на себя внимание «той самой». Например, спортом заниматься.И, кстати, любителей сгонять в тренажерку среди молодых людей побольше, чем среди барышень. Каждый девятый ходит на занятия! А в городах эта забава распространена больше, чем в селах, где и спортзалов мало. Впрочем, большая часть женихов, как и невест — горожане — 76, 6%. Средний возраст их — 35 лет!

При этом, положа руку на сердце скажем, что именно защитников с каждым годом меньше — демография виновата. В возрасте от 18 до 20 лет в регионе всего то 36 тысяч юношей. Это из миллиона-то! Зато почти две трети — мужчины в расцвете лет. Уже не юны, жизнь знают, образование получили, работа есть.

Начальник и хорошо зарабатывает

Кстати, про работу. Большинство трудятся на предприятиях и только 8, 2% - "на себя" - то есть разного уровня бизнесмены. Конечно, больше всего брутальных мужчин на добывающих предприятиях. Почти весь персонал, кроме небольшого сервисного. Точно такая же история на автотранспортных предприятиях и в строительстве.

-Традиционно «мужскими» сферами деятельности остаются строительство (мужчины составляют 85% общего числа работников), энергетика (83%), сельское хозяйство (80%), транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи (74%), - уточняют в Иркутскстате.

Работа трудная, в тяжелых условиях, и, по последним данным, зарплата мужчин выше на 30-40 %. Кстати, меньше всего представителей сильного пола среди юристов и бухгалтеров, педагогов и медиков, работников почты, гостиниц и точек общепита. Здесь из каждых пяти работников четверо — это дамы.

Зато явного «численного» превосходства женщин нет в науке, производстве лекарств, производстве продуктов питания и торговле. Здесь все «по-честному», то есть примерно поровну.

А что с доходом?

Как всегда, при прочих равных, мужикам везет? Все относительно!

-В здравоохранении женщинам платят в среднем на 16% меньше, чем представителям сильного пола, - проанализировали зарплату эксперты. - Но, мы, конечно, понимаем — это потому, что среди мужчин больше хирургов и руководителей, например. А вот выше мужского ценится женский труд в производстве медицинских товаров, в области права и бухучета, социальных услуг, консультирования по вопросам управления. А женщины-педагоги в детсадах и школах получают на треть больше своих коллег-мужчин.

Но...все равно сильный пол выигрывает! Дамы составляют лишь 40% численности руководителей и занимают, как правило, не самые высокие начальственные должности. Даже будучи «у руля», они получают за свой труд в среднем на 35% меньше мужчин в ранге руководителей – 55,1 тыс. рублей против 85,3 тысячи. А женское руководство в гостинично-ресторанном и торговом бизнесе (не всегда в качестве генерального директора) вдвое «дешевле» мужского (41,7 и 83,2 тыс. руб.).