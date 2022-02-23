Иркутский репетитор рассказал, за что берут баснословные суммы и как на самом деле готовиться к ЕГЭ

Иркутский репетитор рассказал, за что берут баснословные суммы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Нужен репетитор! Через пять месяцев ЕГЭ, надо срочно нанимать!». Родители, с приближением экзаменов, занервничали. А ценник пополз вверх – ибо цейтнот, дедлайн, а сроки уже пропущены, курс подготовки на хороший балл длится минимум год. В школах, мол, ведь давным-давно ничему не учат. Как так?! О том, кто реально дает знания детям – учителя или репетиторы, а, может, вообще никто из них? На условиях анонимности рассказала Анастасия Алексеевна. Она успела примерить на себя и шкуру школьного учителя, и журналиста, и вот теперь вернулась в педагогику, только уже «частником».

Я попала в репетиторы по стечению обстоятельств

- Я была педагогом, но недолго. После университета пришла в школу, устроилась учителем русского языка и литературы, вроде все пошло неплохо. Но потом пришли 90-ые. Платить перестали совсем, а надо было на что-то жить – в общем, банальная история. Я ушла в журналистику, работала в газете. Потом и тут доходы упали. А у редактора дочка в начале 2000-х как раз готовилась к ЕГЭ, их только ввели. Я позанималась с ней и ее подружкой, обе поступили, а я получила две месячных зарплаты. Еще нужны аргументы, почему решила вернуться в профессию, но уже «частником»?

И опыт журналиста сыграл на руку – в поиске нужных людей или клиентов навык требуется. Я и в группы мамочек стучалась, и управляющей компании, и по всем сайтам объявлений. Потом наладился поток. Сейчас сотрудничаю с Ассоциацией репетиторов, они в каждом регионе есть, с сайтами, им люди больше доверяют. И там кадры, к слову, действительно проверяют, а это гарантия. Самый сезон, когда люди записываются – с августа по октябрь, потом второй поток – в конце января, это те, кто спохватился позже, у них тариф дороже, и третьи – на экспресс-подготовку, с соответствующим ценником. Последние самые выгодные.

Годовой курс русского языка у меня стоит – 70 000, беру недешево взамен на знания и опыт. Но это если платить сразу и летом, но так мало кто делает. Почасовая плата – до 1,5 тысяч. Группой и онлайн дешевле, а экспресс – само собой, дороже. Нормальный препод-нестахановец берет 5 учеников в день и еще группу-онлайн и имеет дохода в месяц до 150 тысяч рублей. Знаю, что те, у кого много учеников, зарабатывают и по 300 тысяч. Много? Но мы выполняем свои обязательства! Как тот же тренер.

Допустим, вы пришли в зал сбросить 10 килограммов к лету. Вам проводят тестирование, определяют программу работы и таксу. Мы – точно также. Средний балл учеников моих учеников в прошлом году был 85, и это те, кто занимались целый год при средних знаниях. Но могу подготовить в экспресс-варианте, за три месяца, но дороже и с результатом поскромнее – в 75 баллов, например. Все зависит от начального уровня.

Репетитор – это не учитель, а тренер

- Вы поймите главное, репетитор – не школьный учитель, задача которого методично преподавать «по программе», дать базу, - объясняет Анастасия Алексеевна. – Дает ли знания? А как получится. У него в классе 30+ человек, за каждым не набегаешься. Кто хочет, выучит предмет, а нет – его же проблемы. Но репетитор - и не вузовский педагог, вникающий в нюансы и показывающий «новые горизонты». Я - инструктор, и занята подготовкой к «соревнованиям», то есть в данном случае к ЕГЭ. Если это принять, все встанет на свои места.

Вот реальный пример – Костя. Буквально на днях начали заниматься, впереди четыре месяца. У парня, сетуют родители, по химии и биологии хорошо, а с русским языком – проблемы. Тестирую. Сначала небольшой диктант, потом – мини-сочинение. Сразу видны лишние запятые, небольшие ошибки и неумение вычленять главное. Не фатально, баллов 50 за ЕГЭ получит, плюс–минус. Но для поступления мало! Гарантирую маме, что смогу до экзамена «добавить» 20-25 баллов и успеть закрыть основные «прорехи» в знаниях.

Как будем заниматься? Для своих учеников рассчитала примерную схему: делаем в неделю по 2 теста из тех, что реально дают на ЕГЭ, в каждом по 26 заданий. Если делать по 8-9 упражнений в день, к концу мая «пройдем» тесты по 30 раз, доведем до автоматизма и наберем нужный уровень. Плюсом два раза в неделю проверка и сочинение. Марафон. Каждый раз – работа с ошибками, объяснение и домашнее задание на отработку слабых мест.

Повторить школьную программу или даже выучить заново все можно, если заниматься год-полтора, и в том случае, если это нужно. Но ко мне обычно обращаются с конкретной целью – натаскать на тесты.

Выбираем направление «главного удара»

- Самая основная проблема, и не моя, а родителей, что они ничего не считают, - говорит Анастасия Алексеевна. - Хотя это и неудивительно – до сих пор большинство из нас в супермаркет заходит без конкретного списка продуктов и в итоге набирает все подряд, часто - кроме нужного. Здесь – та же история. Вот есть у меня ученица Маша. Девочка в выпускном классе, старается успевать по всем предметам. Два года ходит на английский, в языковой центр, в этом году - еще и к репетиторам, по обществознанию, математике, физике и русскому языку. Семья на нее возлагает надежды и предполагает, что в результате ребенок поступит на IT-технологии в престижный вуз. Само собой, у Марии мозги математика, знания крепкие. А родители взяли по четырем предметам полный курс репетиторства, причем по обществознанию у вузовского профессора. Берет втридорога, занятия три раза в неделю по два часа, девчонка света белого не видит. А зачем? Стратегия неправильная! Непрофильное обществознание Маша и так вытянет на средний уровень, баллов 60-70 наберет. Все, что ей надо, - максимум несколько консультаций по темам с «белыми пятнами» у репетитора, который специализируется по ЕГЭ. Он выяснит, где есть слабые стороны, и проштудирует тесты. А вот по русскому языку у нашей Маши есть пробелы, а баллы лишними не будут. Вывод? Занимаемся полгода, но старательно. Отсюда мой совет: определите направление «главного удара» и правильно расставьте приоритеты. И еще. Хотите углубленных знаний – найдите педагога, который будет заниматься с вами два-четыре года, сдать ЕГЭ – года достаточно, восполнить пробелы перед экзаменом – четырех месяцев хватит. Как найти хорошего инструктора для ЕГЭ? Например, через Ассоциацию репетиторов – они есть в каждом регионе, и у них существуют свои сайты, внимательно почитайте отзывы.

А можно самим подготовиться к ЕГЭ?

- Можно, другой вопрос – на какой балл. И тут опять вспоминаем, что основная задача школы – дать базу, - говорит Анастасия Алексеевна. - А репетитора – эти знания структурировать, обнаружить пробелы и подтянуть слабые места. Это касается всех предметов абсолютно. Сам школьник сделать это в состоянии, но все же нужен преподаватель, чтобы проверял результат. При этом у детей бывает как неуверенность, так и самоуверенность. Например, взять одного из моих, Николая. Редкий для мальчишки вариант – пишет без ошибок, много читает, даже сочиняет рассказы. Уверен, что на журфак пройдет сам. А родители настояли на встрече с репетитором. И правильно! Почему? Потому что ЕГЭ – это не о знаниях в размере энциклопедии, это о соответствии стандартам. Я протестировала его и составила программу занятий. Потом проверю, проведу еще пару уроков. Хотя бывает, что репетиторов нанимают просто потому, что родителям так спокойнее.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Репетитор с 10-летним стажем Ксения КОРШУНОВА

Индивидуальный подход был важен всегда

- Мы прекрасно с вами знаем, что даже в СССР были репетиторы, да, как правило, учителя, но это было. Иногда ребенку сложно понять, что объясняют в школе. Это не значит, что педагог не знает свой предмет или ребенок занимается чем-то другим. Очень часто бывает так, что ему сложно воспринимать новое из-за темпа речи (быстрый или, наоборот, медленный). Все индивидуально! Кроме того, в современной школе сейчас очень большая нагрузка. И тот же 11-классник к последним урокам уже не воспринимает никакую информацию. И, наконец, сейчас в школах практически не готовят к ЕГЭ. Это больше инициатива учителя. Я считаю, что подготовиться самостоятельно к тестированию можно, но с наставником это быстрее и проще.