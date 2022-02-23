Президент ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области Евгений Бакуров отреагировал на ситуацию в Донбассе

Евгений Бакуров, Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, Президент ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, президент ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Евгений Бакуров одним из первых политиков в регионе отреагировал по ситуации в Донбассе и выступил с обращением.

Дорогие земляки, иркутяне, сибиряки!

Уважаемые коллеги по Законодательному Собранию Иркутской области и Александр Викторович Ведерников!

Сибирью прирастала Россия. Сибирью она всегда поддерживалась и укреплялась.

Сегодня наш человек, сибирский, снова нужен Отчизне. Мы живем во глубине руд и наших лесов, в сердце России, но это совсем не значит, что мы вдалеке от главнейших событий. Как сказал президент страны Владимир Путин, Украина - это наши сослуживцы, семьи, наши люди, которые стали Украиной только при большевиках.

Сегодня я призываю своих коллег по Законодательному Собранию Иркутской области поддержать официально и в полной мере наших коллег по Государственной Думе и президента в совершенно верном решении о признании этих братских республик.

Особенно важнейшего для всех сопричастных народов Дня защитника Отечества - одного на все народы нашей цивилизации.

Учитывая, что сейчас идет массированный обстрел территорий Донецкой и Луганской республик, от имени Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области сообщаю, что мы приняли единогласное решение отправить нашим соотечественникам - а иначе я не могу назвать братьев, - финансовую поддержку для гражданского населения.

Мы едины, вместе мы сможем все преодолеть.

Россия навсегда!

Мир должен понимать, что сердце России - Сибирь - бьется в такт с гуманистическим порывом нашей Родины.