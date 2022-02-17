Где в Иркутской области жизнь дешевле? В городе Зима

Аналитики «Иркутскстата» выяснили, какой город в регионе самый дешевый. Фото: Евгения ГУСЕВА

Где дешевле всего продукты? В Зиминском районе. Эти данные известны в принципе уже давно – с одной стороны, это сибирская глубинка, и торговые сети всегда делают на это скидку. В селах больших денег нет, зато много своего молока, мяса и овощей, на рынке всегда можно купить недорого и цену не заломишь. С другой стороны, есть крупные аграрные предприятия и фермеры, тоже сбивают стоимость. И. наконец, крупная железнодорожная станция, куда стекаются товары и с запада, и с востока. И вот подведены итоги за год.

-Стоимость минимального набора продуктов в Зиме самая дешевая в Приангарье, - сообщает «Иркутскстат». - Всего 5110 рублей при средней по региону 5555, 5 рублей ( цены мы округлили – ред.). Нужно отметить, что за год он подорожал на 11, 3%. И это относительно немного – в среднем цены на «основной список» выросли на 16, 7%, а в Иркутске, например, на 18, 6%.

Смотрим конкретно. Говядина в Зиме продается по 415, 5 рублей за кило, а в Иркутске – дороже на 150 целковых! Сахар и десяток яиц местным жителям тоже обходится дешевле всех в регионе, как и растительное масло, молоко, хлеб. С бензином и дизельным топливом та же история. А еще здесь весьма доступный интернет и медицинские услуги. Вот по части услуг ЖКХ – другое дело, совсем наоборот.