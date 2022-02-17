«Хочешь попасть в деревню? Бери такси!»: в Зиминском районе несколько деревень и сел уже полгода отрезаны от большой земли

В Зиминском районе несколько деревень и сел уже полгода отрезаны от большой земли. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Таксисты в Зиме наглые. Ценник космический. Дежурят у железнодорожного вокзала, у автовокзала. Знают – деваться деревенским некуда, не пешком же 30-50 километров идти? Поедут. Тем более, другого транспорта все равно нет, автобусы не ходят.

-До Басалаевки? Поехали! Полторы тысячи рублей, - такая же примерно такса до Зулумая, Филипповска, Верхней Оки. Можно торговаться и даже сбивать немного стоимость, почему нет. Но на большие уступки не идут.

-У меня родня в Басалаевке живет, - мы дозвонились до Алены, жительницы зиминского села Батамы. – Это от нас еще примерно 15 километров. Хорошо, у нас есть машина, можем приехать, если что. Ну а у кого нет, им что делать? Прижмет – такси вызывают. Допустим, в больницу в район надо ехать. Или документы какие оформлять. Я уж не говорю о том, чтобы выбраться в магазины. Конечно, тяжело.

В каждой из ставших отдаленными деревень живет примерно по 400 жителей. По местным сельским меркам даже и немало. Три села побольше, однако, тоже попали в список тех, что отрезаны от цивилизации. Но эту проблему решили.

- В села Батаму, Покровка, Услон автобусы будут по временной схеме, - сообщают в администрации Зиминского района. – Договорились с перевозчиком.

Его оформляют на эти маршруты временно, в экстренном порядке. Это позволит на ближайшие полгода хотя бы половине из ставших «труднодоступными» деревень забыть о тратах на такси.

Оказалось, что транспортная проблема – как доехать даже до достаточно крупных населенных пунктов, жестко встала в районе в октябре прошлого года, когда владелица одного из частных автохозяйств отказалась от невыгодных маршрутов. И села оказались отрезаны от большой земли. Ну как отрезаны? Дорога есть и машины по ней ходят. Не ходят только рейсовые автобусы. Перевозками по окрестностям заняты частники, а они говорят - невыгодно.

- Это связано с низким пассажиропотоком, порожняковыми пробегами утренних и вечерних рейсов, - объясняют в отделе ЖКХ администрации района.

Что делать? Власти района направили письма во все областные властные структуры с просьбой о выделении средств, чтобы компенсировать владельцам пассажирского бизнеса затраты. Пока все эти вопросы решаются, идут переговоры с маршрутчиками, народ добирается как может.