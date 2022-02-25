Где погулять на Масленицу в Иркутске и за городом. Полный список мест

Как в Иркутске отметят Масленицу Фото: Олег Укладов

Ну, все, перезимовали и дождались весны! На этой неделе иркутян ждет один из самых любимых праздников – Масленица. Есть блины с сегодняшнего дня и до воскресенья категорически разрешается. «КП» выяснила, как будем праздновать.

ГУЛЯНИЯ В КАЖДОМ ДВОРЕ

- Мы увеличили количество локаций по городу, - рассказывает начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов. - Народные гуляния пройдут прямо во дворах практически в каждом районе округа. Вместо одной центральной площадки, как было раньше, их будет 62. Конкурсы, спортивные соревнования, сжигание чучел, - все в программе. Одна просьба для горожан – соблюдайте масочный режим и используйте антисептики.

Итак, широкую Масленицу отмечаем 6 марта. Именно в этот день развернутся народные гуляния. Отметить проводы зимы по всем традициям можно на центральной площади Академгородка. Также в праздничные площадки 6 марта превратятся бульвар Рябикова на Синюшке и сквер у фонтана в микрорайоне Университетский. В Солнечном отправляйтесь в парк «Солнечная дорога». Не обойдет праздник и отдаленные районы города. В Иркутске II идем лакомиться блинами на площадь у бассейна «Кристалл», а в микрорайоне Топкинском - на общественной территории «Куб».

Если не знаете, куда сводить ребенка, то можно смело рвануть на мастер-классы для детей в Дом ремесел и фольклора в Октябрьском округе или в Центральную детскую библиотеку на кукольный спектакль. Весенняя погода уже позволяет веселиться на улице, поэтому для маленьких иркутян приготовили уличную интерактивную игровую программу «Масленичные забавы», которая состоится 5 марта на площади Конституции. Детский праздник также организуют и в сквере Вампилова в микрорайоне Первомайский.

Итак, если вы в Масленицу не только хотите объесться блинами, но и сохранить себя в форме, тогда 6 марта отправляйтесь на Якоби. Там пройдет спортивный фестиваль «На лыжи!» с веселыми стартами, гонками и, конечно, подарками. Ну, или разомните кости, поиграв в волейбол на снегу в спорт-парке «Поляна».

НА ПРАЗДНИК В «ТАЛЬЦЫ»

Встреча весны пройдет 5 и 6 марта и в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Оба дня с 12.00 до 16.00 иркутян ждет праздничная программа.

- Готовим игры, забавы, будем водить хороводы, плясать, слушать концерт от фольклорных коллективов, - рассказывают в музее.

Для праздника в «Тальцах» подготовят фотозоны, а еще обещают, что будет знаменитый масленичный столб – традиционная забава, когда удалые хлопцы, а последнее время на это решаются и не только они, но и красные девицы, забираются на ледяной столб за подарками. В «Тальцах» также установят ярмарочные ряды, откроет свои двери трактир с блюдами русской кухни и, конечно, блинами. И сжиганию чучела Зимы – быть!

КСТАТИ!

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА

Подкрепляться блинами горожанам, тем временем, придется, что называется на «сухую». В Иркутске с 3 по 6 марта запретят продажу алкоголя в местах уличных гуляний, а также в радиусе 100 метров от них. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий.