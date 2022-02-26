Красавица из Улан-Удэ ломает стереотипы о злых водителях трамвая в ватных штанах. Рассказываем, как. Фото: личный архив Александры Вахрушевой

33-летняя Александра Вахрушева устроилась на работу в трамвайное депо Улан-Удэ почти 10 лет назад, но ее знакомые до сих пор не могут поверить, что такой хрупкой красавице это под силу. К слову, сибирячка успешно совмещает работу водителя и блогера. В своем ТикТоке она раскрывает тайны своей профессии, снимая смешные ролики. Начинала сибирячка с малого: монтировала видео из фотографий, подкладывая музыку. Теперь же Александра активно следит за трендами. Ее посты о буднях в депо собирают больше ста тысяч просмотров.

- Большая часть моей аудитории – это водители трамваев, троллейбусов, автобусов и дальнобойщики, - поделилась начинающий тиктокер из Улан-Удэ. – Есть и люди, которым просто интересны инсайды из жизни вагоновожатых и работников депо. Самый часто задаваемый вопрос от подписчиков - о зарплате. Отвечаю: размер суммы зависит от накатанных часов, поэтому можно заработать в месяц как 20, так и 50 тысяч рублей.

Даже на рабочем месте эффектная брюнетка окружена вниманием. На маршруте обязательно найдутся мужчины-водители, которые захотят ей посигналить или помахать.

На эффектную брюнетку за рулем трамвая обращают внимание пешеходы и автомобилисты. Фото: личный архив Александры Вахрушевой

- А мне ведь нужно сконцентрироваться на дороге, - сетует Александра. - Дело в том, что люди представляют водителя трамвая как очень злую женщину в ватных штанах, курящей прямо в кабине и выдающей отборные маты. Конечно же, это не так. Сегодня в Улан-Удэ работает много молодых парней и красивых девушек.

В депо сибирячку привела далеко не детская мечта, как это бывает у многих. Александре срочно требовалась работа, а ее подруге как раз на глаза попалась рекламная бегущая строка о наборе на курсы вагоновожатых. О профессии приятельницы на тот момент не знали ровным счетом ничего, но терять было нечего. Спустя полгода заучивания наизусть каждой детали и кнопки девушка впервые села за «руль». Сегодня тиктокер уверена, что этот труд идеально подходит для женщин.

За плечами сибирячки 10 лет работы в депо. Фото: личный архив Александры Вахрушевой

– Работа физически несложная: едешь и украшаешь собой город, - смеется уланудэнка. - Но самое главное – это концентрация на дороге. По какой-то причине трамвай отказываются замечать как водители, так и пешеходы, поэтому нам приходится следить сразу за всеми. В день вагоновожатые могут предотвратить до десятка аварий.

Своих фолловеров Александра заверяет, что увольняться в ближайшее время не собирается. Напротив, сибирячка мечтает о том, чтобы ее ТикТок, как и профессия, становились только популярнее.