Бурятские шаманы резко раскритиковали традицию туристов пить алкоголь изо льда Байкала

Бурятские шаманы рассказали, к каким пугающим последствиям может привести модный среди туристов «Поцелуй Байкала». Фото: Олеся Дегтярева

Несколько дней подряд в социальных сетях не утихает шум вокруг новомодной традиции под названием «Поцелуй Байкала». Так романтично находчивые туроператоры назвали способ выпивать крепкий алкоголь прямиком из лунки, которую сверлят во льду озера. При этом гиды и экскурсоводы уверяют приезжих: «Не целовался с Байкалом, считай и не был здесь». Судя по соцсетям, отдыхающим такое развлечение нравится – только в Instagram можно найти сотни фотографий с тематическим хэштегом.

Тем временем жители Приангарья и Бурятии возмущены. Одни считают, что лунки и пятна от спиртного портят вид зимнего озера, ведь люди проезжают сотни и тысячи километров, чтобы вживую увидеть знаменитый кристально чистый байкальский лед. Тем более, участники экскурсий под действием хмеля зачастую забывают забрать с собой пластиковые трубочки и другой мусор. Другие пользователи сети называют «ритуал» осквернением Байкала и неуважением к его жителям. Много лет на его берегах проходят религиозные обряды, а большое количество мест овеяно легендами и преданиями.

Ситуацию прокомментировали бурятские шаманы, которые также выступили против подобного развлечения.

- В сознании народа нашей традиции имеется глубокое понимание сохранения в кристальной чистоте родников, рек, озер во благо потомков, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе религиозного центра шаманов «Тэнгэри». - Распитие спиртных напитков вблизи любых водоемов всегда запрещалось у бурят-монголов. Даже запах, исходящий от алкоголя, может осквернить духовный подводный мир и вызвать гнев Лусад-хана (божества нижнего мира и воды).

Шаманы подчеркнули, что даже стирка вещей в водах озера, считается тяжелейшим грехом, который может стать причиной дисгармонии в окружающей среде и карме народа.

- Конечно то, что сейчас совершается: оставление мусора, распитие напитков из ледяных лунок, автопробеги — все это негативно отражается на духовном и экологическом балансе священного моря и может повлечь большие катаклизмы, - объяснили в религиозном центре.

Жители Бурятии и Приангарья начали массово жаловаться на фото с "пьяным" трендом. Фото: Мария @eahmary

В соцсетях активисты призвали туристов отказаться от «Поцелуя Байкала», навязанного гидами ради привлечения клиентов. Тем временем часть возмущенных пользователей сети перешла к действиям и начала жаловаться на фотографии, чтобы «остановить челлендж дурного поведения».

К слову, административной ответственности за тренд на распитие алкоголя из байкальского льда не предусмотрено.