Туроператоры рекомендуют отложить поездки. Рассказываем, где на Байкале провести выходные на 8 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ростуризм рекомендовал отложить поездки на курорты Краснодарского края и Крыма. Как минимум до 2 марта – сейчас называется именно эта дата, в течение недели обстановка на юге должна прийти в норму. А если все – таки надо лететь, то надо уточнять информацию, открыто ли небо. Что касается отдыхающих с путевками, то они, как считается, могут перенести время отдыха. С какими сложностями сталкиваются иркутские туристы?

В Сочи и Таиланд летят по-прежнему

- На Сочи сейчас самолеты летят без проблем, и буквально вчера мы отправили на отдых людей, - рассказывает менеджер одного из крупных иркутских турагентств Марина Маркова. – Конечно, они понимают, что неподалеку проходит спецоперация, но уверены в безопасности. Через Сочи сейчас идет доставка и в другие курорты юга страны, дальше людей доставляют автобусами, это вполне комфортный вариант. Те, кто уже заплатил за путевки, едут. Хотя наших среди отдыхающих немного, сейчас туда едут в основном любители горных лыж. Но на то, что можно отложить отдых, никто не рассчитывает.

А в офисах турагентств сейчас тихо, посетителей нет.

- Да мы и сами рекомендуем подождать, - рассказывают специалисты. – В том числе и тем, кто собирается на отдых за границу. Большая часть стран сейчас закрыты, как Китай, Вьетнам, Турция. Отправляем туристов практически только на Пхукет. Здесь все нормально, рейсы отправляются, хотя и с задержкой. Почему надо подождать с путевками? Потому что ситуация стремительно меняется. Взлетел доллар и туры буквально за день подорожали на 10%. Что будет завтра – неизвестно. Нельзя сказать и о том, какие страны откроются, а какие – наоборот закроются.

На Байкале нет мест

Сегодня безопаснее всего выбирать отдых в своем регионе. Иркутяне, которые пока выжидают насчет заграничных направлений, решили мартовские выходные провести поближе к дому. Но мест уже практически не осталось .

- На 5-8 марта? Нет, у нас все места уже раскуплены, на большинстве соседних турбаз тоже, - разводят руками владельцы баз на Малом море и в Хужире. – Сейчас же разгар «Зимниады», проводится множество фестивалей. Хотя, вполне возможно, где-то место и найдется, если покупать прямо сейчас. Народ, как юг закрылся, буквально повалил. В крайнем случае, можно снять место в частном секторе в поселках на побережье.

Смотрим расписание Зимниады. Действительно, с 5 по 7 марта ожидается Международный байкальский марафон на коньках он стартует у поселка Сахюрта, в бухте Базарная. А с 11 по 13 марта здесь же, на Малом море, соберутся любители скандинавской ходьбы.

В Листвянке тоже туго с размещением – до 10 марта идет знаменитый фестиваль ледовой скульптуры «Живи на Байкале», 5- 6 марта ожидается Кубок по ледовому гольфу. Конечно, иркутяне в курсе, что на эти то зрелищные мероприятия можно без проблем добраться обычной рейсовой маршруткой из Иркутска. Но все же!

Самым открытым для иркутских туристов на ближайшие выходные становится Аршан. Это удивительно, но разместиться там в праздничные дни еще можно. Средняя цена за двое суток от 7 до 10 тысяч. Есть, конечно, дешевле, но много вариантов и дороже. Хотя и тут количество мест уменьшается буквально на глазах.