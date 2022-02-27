Гидрометцентр РФ поделился данными о погоде в Иркутске на начало марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Переменная облачность, местами небольшой снег, днем в северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, днем в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, утром и днем 15-17 м/с, температура ночью -7...-12 , при прояснении -15...-20, на севере Катангского и в северо-восточных районах -20...-25, днем 0...-5, местами -8...-13, в западных и южных районах при малооблачной погоде +1...+6. Это - прогноз Иркутского гидрометцентра на 28 февраля, последний день календарной зимы. Но нам с вами, конечно, хочется заглянуть немного дальше. На что рассчитывать иркутянам в Масленичную неделю?

Итак, если с первым днем недели все ясно - до +6 днем и до -10 ночью, то что дальше?

- Первого марта в Иркутске ожидается снег, днем -5, ночью - 7, - сообщает свой прогноз гидрометцентр России. - В среду, 2 марта, по предварительному прогнозу, днем ждем +2, а вот к ночи температура снизится до -13.

Третьего и четвертого марта в городе ожидается снег, и достаточно тепло: в дневное время -5, а ночью -10...-15. Суббота, которая будет последним рабочим днем на предпраздничной неделе, порадует солнцем. Воздух в этот день прогреется максимум до -1.

В целом, начало марта вдохновляет. В прошлом году, например, этот месяц начался с вполне зимних - 18 в разгар дня. А сейчас многочисленные антициклоны, которые "гуляют" от юга Сибири до Ямала, обеспечивают сибирякам полный комфорт. Одна теплая воздушная масса сменяется другой, и Иркутск практически всегда, если судить по картам погоды Гидрометцентра, в хорошей плюсовой зоне.