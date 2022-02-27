Разбираемся, стоит ли покупать растущую в цене технику. Что советуют иркутские финансисты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный сетевой магазин техники в обычном городском микрорайоне Иркутска. Вечер субботы, 26 февраля, и мы с подружкой «заскочили» туда перед закрытием. Я просто посмотрела на ее новенький, буквально пару недель назад купленный ноутбук, с современной оперативкой и шустрым процессором, и мне такой же захотелось. Ну и, еще, конечно, сложила «два и два» - санкции, цены растут, ноут все равно нужен, а тут как раз деньги на карте есть…

-Это склад, и всю технику здесь выбирают по компьютеру, - предупредила Люда. – Просто вводим параметры и все! А нужный потом принесут. Или доставят. Народу здесь обычно никого нет, парень-консультант в углу скучает, вот его и попросим.

Налетай, подорожало!

Увы, с самого начала все пошло не так. Все три компьютера в зале, где полагалось выбирать компьютеры, смартфоны и холодильники, оказались заняты. За ними трудились два пожилых джентльмена и парочка девчонок, явившихся за новым гаджетом. В очереди (!!!) еще человек шесть, ну и мы. Причем не последние – запыхавшись, влетел еще один пенсионер с пачкой пятитысячных -«мне мультиварку». А до закрытия минут 40… Ошалевший от наплыва посетителей консультант бегал между компьютерами с квадратными глазами. Но советовал все «здраво» - явно на максимуме финансовых возможностей каждого.

- Так, кому мультиварку? Вам мультиварку?! Я и без компьютера посоветую хорошую модель – значит, сама перемешивает! И 71 программа. Она умеет все – и запекает, и размораживает, и жарит, и суп варит, и пельмени! Ничего не надо делать, нажал кнопку и ушел. Стоит да, 12 тысяч рублей! – у парня явно «пятерка» по уламыванию покупателей. – Не подходит? Есть еще хорошая модель, со смартфона работает. Можно на лавочке возле дома сидеть и подогрев включить. Или вообще выходя из магазина.

Честно – такой суперагрегат не был нужен даже мне. Особенно за обозначенную цену. Мультиварка есть, но я, по старинке кондово, включаю ее не дистанционно, а, так сказать, напрямую. Оно и дешевле, кстати. И надежнее.

-Учтите, завтра все подорожает! Цены на глазах растут!, - судя по тому, как живо отозвалась очередь, наплыв покупателей здесь случился именно по этому поводу. Пенсионер, однако, рассудка не терял, держался стойко и выбрал, к глубокому разочарованию продавца, модель за 5 тысяч целковых. В подарок жене.

Тем временем очередь продвигалась. Шустрые девчонки первыми, вздыхая, обзавелись новеньким смартфоном. Ну, понятно, «более-менее» подходящие самсунги шли за 100 тысяч, а это огромное разочарование для ранимой девичьей души – «Еще неделю назад за 80 штук Сашке брали!», возмущенно шептались они.

Цены выросли на 10-30%

Ультрабук, тот самый, который буквально месяц назад Люда купила здесь вместо готового отдать душу своему компьютерному богу 10-летнего «Самсунга», мы в списках нашли. Он все также яростно призывал купить себя и был хорош всем - и стандартной, для обычного неигрового ноута, памятью в 8 «гигов»с обещанием чудесного расширения до 32, и шестиядерным процессором. Смущал только ценой – в конце января он стоил 61 тысячу, но продавался в привлекательную рассрочку за 51 тысячу рублей. В этот раз свежий ценник обещал радость от его приобретения за 70 тысяч. Впрочем, все, что дешевле 60 тысяч, было уже решительно не то – прошлый век.

- У меня, в конце концов, есть ноутбук, и, пожалуй, год он еще сдюжит, - покосилась я на Люду. – «Молодой» еще, ему только пять лет! А там, может, цены упадут!

-А, может, мы найдем сейчас модель получше! И купим через интернет! Пошли смотреть! На одной этой сети свет клином не сошелся…

И мы нашли его. Подходящий! Ну не компьютер мечты, а скромного работягу с неплохими характеристиками – в интернет-магазине другой сети. Попытались купить. Что за чертовщина!

«Эта модель продается только при оплате онлайн». Ок, пробуем честно заплатить, выбираем способ доставки и… «В магазин не доставляется», «Сожалеем, экспресс-доставки по вашему адресу нет». Кликаем на обычную доставку, обещают привезти через неделю. И – опять не срабатывает. Обновляем пару раз данные. Вот оно что! Ценники меняли!!! И приличный компьютер со скидкой «всего за 55 тысяч рублей» вдруг оказался тысяч на 20 дороже. Вот оно надо?

И это при том, что техника и так дорожает - как и все остальное, прибавившее в цене за год примерно 10%. Те же ноутбуки в среднем в Иркутске стоили 29, 1 тысячи рублей в январе и уже 36, 9 тысяч рублей в конце января уже этого года ( указанной Иркутскстатом цене не стоит удивляться, понятно же, что продается много и маломощных дешевых гаджетов).

Цена на технику растут. Фото: Иван МАКЕЕВ

Разбираемся, стоит ли на волне роста цен затариваться гаджетами

Скажу сразу – я все-таки купила новый ноутбук. Да, немного не такой шустрый, как хотела. Но по разумной цене, и вполне. А уж моего пятилетнего «старичка» он заменит точно. Хотя многие считают, что цены скоро обвалятся. Однако почему?

На критику ответил пока только гендиректор DNS Дмитрий Алексеев в своем Фейсбуке:

-Мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

С этим уже собрались разбираться и антимонопольщики, и налоговики. Нарушения наверняка найдут. Правда, пока все возмущались, остальные продавцы техники не остались в стороне от возможности заработать на ажиотаже и тоже повысили цены. Так стоит покупать или нет?

-Зачем? Это главный вопрос, на который надо ответить, прежде чем что-то приобретать, - говорит доктор экономических наук и декан Сибирско-Американского факультета ИГУ. – Если вам нужен был гаджет, то вы его уже купили. А если покупаете «про запас», то зря. Потому что, как минимум, мы не понимаем, что будет с программным обеспечением, что будет с запчастями. Я бы в условиях неопределенности посоветовала не метаться по магазинам и не тратить деньги, а просто подождать, что будет. Антимонопольная служба с этим вопросом разбираться точно будет, потому что объективных оснований для роста цен нет.

Еще один, любимый ( и справедливый) аргумент любого человека, разбирающегося в финансах, мы тут не назвали. Во все мало-мальски кризисные времена люди пытаются закупить что-то впрок, а потом этим «чем-то» торговать. Довольно много разочарованных в таком пути обогащения уже продавали по дешевке телевизоры и ноутбуки через соцсети и авито в 2014 году. Они никому не были нужны, потому что это давно не предмет роскоши, а простые рабочие инструменты, которые и так есть у всех. Так что покупать технику сейчас нужно только в том случае, если она вам остро необходима.