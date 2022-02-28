Учитель из Забайкалья угрожал облить учеников бензином и поджечь

Облить вас бензином и поджечь. Учитель из Забайкалья угрожал ученикам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шокирующая аудиозапись, предположительно с урока в одной из читинских школ, появилась на днях в соцсетях. На аудио слышно, как учительница в промежутке между рассказом темы, раздраженным голосом говорит ученикам такую фразу: «Вот охота поджечь уже. Облить вас бензином и поджечь! Достали!». При этом, из-за чего дети могли так разозлить педагога, не сообщается. Прослушали звук с угрозами о поджоге детей не только пользователи соцсетей, но и следователи.

- Мы выясняем, насколько информация соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Начата проверка. Следователи опросят преподавателей и руководство школы, о которой идет речь в публикации.

Как сообщают в забайкальских соцсетях, по предварительной информации, фразу с угрозами учительница могла бросить во время конфликта с учениками. Педагог уже готова извиниться.