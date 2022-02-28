Что в Приангарье делают для сохранения тайги

Специалисты уже проверяют готовность к началу пожароопасного сезона. ФОТО: министерство лесного комплекса региона.

Зеленое море тайги - это про Иркутскую область. В нашем регионе сосредоточено больше 10% от всех лесов России, здесь растут деревья ценных пород - сосны, кедры… Это богатство необходимо беречь от пожаров, незаконной вырубки, болезней и вовремя восстанавливать. Какие меры принимаются для сохранения тайги и над чем еще предстоит поработать, рассказал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин.

Борьба с пожарами

К пожароопасному сезону в Приангарье готовятся с прошлого года. Сейчас филиалы ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» продолжают набирать сотрудников и ремонтировать технику. Закончить все это должны к 28 марта на юге региона и к 15 апреля на севере.

- Самый эффективный способ борьбы с лесными пожарами - это своевременный мониторинг в наземной и воздушной зонах. Чем быстрее мы находим точку, где загорелся лес, тем оперативнее ее ликвидируем, - пояснил Владимир Читоркин. - В этом году на севере региона начнут работать четыре новых авиаотделения Иркутской авиабазы охраны лесов - в Катангском, Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах. Это позволит усилить контроль за обстановкой, дополнительно обслуживая 25 миллионов гектаров тайги.

Так, появится пять новых маршрутов авиапатрулирования и почти в два раза, до 4950 часов, увеличится лимит времени на воздушный мониторинг. Кроме того, к работе подключатся еще 130 парашютистов-десантников (всего 440), а к тушению тайги будут готовы 30 судов. На земле за ситуацией следят 58 лесопожарных станций. В этом году новую ЛПС третьего типа создают в Нижнеилимском районе. Такие станции максимально оснащаются инвентарем, мощной техникой и транспортом для доставки людей к пожарам.

А насколько в целом регион обеспечен специалистами и техникой для мониторинга и тушения огня в тайге?

- Укомплектование группировок лесопожарных сил ведется по федеральной программе «Сохранение лесов», - отметил министр. - Сейчас этот показатель в Иркутской области - 87,2% от установленного норматива, с каждым годом он увеличивается и к 2024-му должен достигнуть 100%. Да, техника постоянно закупается, но главное - это специалисты, которые будут ею управлять. Наша задача - набрать постоянных сотрудников (например, бульдозеристов, трактористов) и создать им условия для работы - обеспечить достойной зарплатой, страхованием и так далее.

Отметим, что в борьбе со стихией традиционно объединяются три стороны - не только Авиалесоохрана и областной Лесхоз, но и арендаторы лесных участков, чьи силы и технику также привлекают для борьбы с огнем. Для этого заключаются соглашения.

- Если сравнивать данные за 2017 и 2021 годы, то в регионе почти в два раза сократилось количество и площадь лесных пожаров, но цифры все еще достаточно серьезные - есть над чем работать, - подытожил Владимир Читоркин.

Филиалы Лесхоза продолжают набирать сотрудников и ремонтировать оборудование. ФОТО: министерство лесного комплекса региона.

Незаконных рубок меньше

Еще одна острая проблема - черные лесорубы. То и дело появляются новости о том, что в тайге поймали очередную группу. Так, в прошлом году, по данным областного министерства лесного комплекса, в Приангарье незаконно заготовили 165,1 тысячи кубометров древесины, но еще пять лет назад этот показатель превышал миллион.

- С 2017 года у нас проводился пилотный эксперимент: начали выдавать сопроводительный электронный документ на каждую партию транспортируемой древесины. Однако это дает эффективность лишь в том случае, если отслеживается весь путь дерева - от деляны до переработки. Тут важен контроль и складов, и перевозок. Как бы то ни было, эксперимент дал знания для формирования новых нормативов, которые будут внедряться, - поделился министр.

В этом году на нелегальных лесорубов в Иркутской области уже возбудили 87 уголовных дел, а 22 направили в суды.

- Это межведомственная работа, мы действуем совместно с МВД, прокуратурой, на каждый случай реагируем жестко. Ситуация требует постоянного контроля, - сказал Владимир Читоркин.

Техника периодически закупается. ФОТО: министерство лесного комплекса региона.

Как восстанавливают тайгу

Важно, чтобы на месте сгоревшего или срубленного леса появился новый. В отдаленных точках Приангарья деревьям дают время вырасти самостоятельно. А там, где возможно высадить сеянцы и саженцы, это делают.

Выращивают их в 63 лесопитомниках, расположенных по всей Иркутской области. На базе самого крупного, Мегетского, в 2023 году собираются открыть еще и первый в регионе лесосеменной центр.

- В чем его уникальность? Это будет лесной селекционно-семенноводческий центр, где смогут комплексно по инновационным технологиям выращивать и семена, и саженцы из них, - пояснил Владимир Читоркин.

В год здесь намерены производить две тонны семян хвойных деревьев и 10 млн саженцев с закрытой корневой системой. В этой лесосеменной плантации планируется установить комплекс для обработки шишек, получения и подготовки семян, а также построить пять дополнительных 100-метровых теплиц с системами отопления и орошения.

Всего в прошлом году на землях лесного фонда Приангарья высадили 24,6 млн сеянцев, в том числе 7,7 млн с закрытой корневой системой.

- Однако для полноценного восстановления лесов в Иркутской области необходимо высаживать в год порядка 35 миллионов сеянцев хвойных деревьев с такой корневой системой. Достичь этого показателя мы планируем в 2024 году, - заявил министр.

Реально ли полностью восстановить тайгу в регионе?

- Всего за 30 лет накопилось 1,3 миллиона гектаров, которые требуют внимания. Половину из них мы уже обработали и ожидаем, что к 2025 году получим около 500 тысяч гектаров новых деревьев, - сказал глава министерства. - Если говорить об остальной территории, то ежегодно, как и требуется по федеральной программе, мы восстанавливаем 160 тысяч гектаров, а около 20% площади находится в труднодоступных зонах, там лес восстанавливается естественным путем. Не менее важно расчищать участки, где в предыдущие годы были пожары, бороться с вредителями, словом, заботиться о лесе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1,68 млрд рублей предусмотрено в Приангарье на охрану лесов от пожаров в 2022 году (на 57% больше, чем в 2021-м)

507 маршрутов наземного патрулирования общей длиной 48 тыс. км утверждено в регионе.

20 авиамаршрутов общей длиной 11,3 тыс. км будут патрулировать в этом году