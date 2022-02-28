Про лесопитомник как на духу

Губернатор региона поддержал идею о создании питомника в Шелехове. Фото: Ксения Геевская.

Решение заниматься выращиванием посадочного материала с закрытой корневой системой для лесовосстановления возникло в 2019-м. В том году сухая весна привела к сложной пожароопасной обстановке, многие города были затянуты дымом от лесных пожаров, мы с мужем с замиранием сердца следили за новостями о тяжелых боях со стихией и огромных потерях таежных лесов. Именно тогда мы стали собирать команду неравнодушных людей под идею профессионально помогать воспроизводству лесов.

С выбором места и правильным оформлением участка под тепличный лесопитомник нам очень помогла администрация города Шелехова. Мэр города Сергей Липин и начальник отдела градостроительной политики Арсен Саакян продолжают помогать нам в решении многих возникающих вопросов и по сей день.

Летом 2019 года мы с командой проектировщиков приступили к проработке проекта, определили этапность запуска в эксплуатацию тепличных мощностей, продумали этапы и источники финансирования и осенью вышли готовить площадку к строительству первой очереди.

В начале 2020 года наше решение создать тепличный лесопитомник поддержал губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Благодаря его активной позиции в вопросах лесовосстановления и развития лесного питомнического хозяйства многие частные компании в области занялись лесовосстановительными работами и выращиванием посадочного материала для целей лесовосстановления. Благодаря его поддержке и визиту наш питомник сразу получил большое внимание лесной отрасли, а это наложило на нас большую ответственность как за качество нашей продукции, так и за достижение поставленных производственных целей.

Первые сосны мы вырастили к осени 2020 года, 1,7 миллиона наших сеянцев были использованы для восстановления около 800 гектаров лесных участков. Теперь это звучит довольно просто - взялись, вырастили, посадили много сеянцев, но это был очень сложный год.

Ксения ГЕЕВСКАЯ Так выращивают лиственницу. Фото: Ксения Геевская.

Ввод в эксплуатацию первой очереди питомника совпал с первым локдауном пандемии, оборудование задерживалось в пути, цены на логистику взлетали до небес, вводились новые ограничения, к нам не смогли приехать шеф-монтажники оборудования. Не хватало людей и нам приходилось самим вставать рядом с новенькими и обучать их «по бразильской системе» прямо в теплицах, что неизбежно вело за собой ошибки, порой страшные. Но нет худа без добра, нам пришлось быстро разработать технологические карты процессов и регламенты для ускорения передачи знаний новичкам, пришлось пересмотреть и усовершенствовать подходы к агрономическим работам, что помогло минимизировать промахи.

Мы продолжаем идти по нашему плану, наращивая тепличные мощности и объемы производства, чтобы к 2023 году достигнуть заветного показателя производительности - 8 миллионов сеянцев. В 2021 году увеличили объем производства до 2,4 миллиона сеянцев и расширили ассортимент выращиваемых пород, вырастив кроме сосны обыкновенной сеянцы лиственницы сибирской. В 2022 году вводим в эксплуатацию две новые теплицы и увеличиваем объем производства до 4 миллионов сеянцев в год, добавляя в наш ассортимент сеянцев с ЗКС ель сибирскую.

Процесс выращивания сеянцев лиственницы и ели с закрытой корневой системой более сложный, чем у сосны: в первые месяцы роста эти породы более требовательны к температурному режиму, освещенности, влажности воздуха и грунта. Наша компания осознанно идет на усложнение технологического процесса, чтобы дать возможность лесопользователям создавать на территории Иркутской области смешанные посадки и темнохвойные леса.

Для поддержания заданного темпа развития мы постоянно инвестируем средства в высокотехнологичное оборудование, в обучение персонала и корпоративную культуру. Наши работники относятся к маленьким хвойным растениям, как к малым деткам, ведь чтобы вырастить молодое деревце из семечки до нужных параметров, требуется приложить немало сил и любви.

Очень большое внимание уделяется технологии выращивания, ведь чтобы сеянец с закрытой корневой системой хорошо прижился в лесу, недостаточно только дорастить его до нужной высоты, нужна очень хорошо развитая корневая система, сеянец должен быть устойчив к засухам и другим неблагоприятным погодным условиям.

Чтобы гарантировать стандартность наших сеянцев, нас, прежде чем они поедут в лес, проверяют инспекторы Шелеховского лесничества и бригады из Центра защиты леса. Специалисты проводят измерения наших сеянцев, оценивают все внешние параметры, и только получив положительное заключение о высоком качестве посадочного материала, мы приступаем к отгрузке.

В августе перед отправкой сеянцев в лес наши теплицы становятся похожими на огромные зеленые лужайки, пройти мимо, не полюбовавшись этим чудом, просто невозможно.

Сибирская лесовосстановительная компания использует свой посадочный материал при выполнении лесовосстановительных работ. Нашими силами подготовлены лесные участки и созданы лесные культуры на площади около 300 гектаров по заказу Иркутской нефтяной компании. Для усовершенствования процесса посадок нами разработана и запатентована специальная лесопосадочная лопата для работы с сеянцами с закрытой корневой системой ПУ-КМВ-1. Она помогает сократить до минимума механические ошибки работников при высадке сеянцев в лес.

В 2022 году мы продолжаем наращивать объемы и планируем выполнить лесовосстановительные работы на площади более 800 га за счет работы с крупными компаниями Иркутской области, у которых серьезные обязательства по компенсационному лесовосстановлению. В сотрудничестве с этими компаниями мы видим для себя большой потенциал для дальнейшего роста.

Иркутская область - лидер искусственного лесовосстановления России, и мы рады, что наша компания внесла свой вклад в достижение этой цели. Мы ставим перед собой большие задачи по дальнейшему наращиванию объемов производства посадочного материала и объемов лесовосстановительных работ на территории Иркутской области. А также считаем, что на данный момент возникла острая необходимость ввести на законодательном уровне термин «лесовосстановитель» и предоставлять лесовосставительным компаниям наравне с лесопользователями лесные участки для восстановления лесов. Такие меры способны увеличить темпы и объемы искусственного лесовосстановления в нашей стране. Уверены, у Иркутской области есть потенциал, чтобы стать первопроходцем и флагманом в этом благодарном деле - проактивном лесовосстановлении.

Ксения ГЕЕВСКАЯ,

директор ООО «СЛК».