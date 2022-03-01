Киренский острог будет восстановлен

ФОТО: пресс-служба ИНК

Северный Киренск, раскинувшийся на берегу Лены, - один из старейших городов Иркутской области. Местные жители гордятся историей района, берегут и реставрируют исторические памятники, а помогает в этом Иркутская нефтяная компания.

Так, благодаря финансовой помощи предприятия сейчас возрождают Киренский острог, который в далеком 1631 году основал первопроходец Ерофей Хабаров. Тогда деревянное укрепление длиной около 230 метров с тремя башнями предназначалось для защиты тех, кто прибыл осваивать богатый сибирский край. А уже к 1675 году острог расширился настолько, что Киренск стал городом.

Крестьянская усальба, районный музей, жандармерия.

Теперь, спустя столетия, в городе снова отстраивают бревенчатое ограждение (оно уже частично готово) и сторожевую башню. Когда восстановление завершат, комплекс передадут районному музею. Планируется, что это удастся сделать уже в 2022 году.

Особенно живописно историческое место будет смотреться с проплывающих по реке кораблей. К слову, на берегу уже установлен памятный верстовой столб в честь 275-летнего юбилея основания Иркутско-Якутского почтового тракта.

Мэр К. Свистелин и заместитель И. Кравченко.

В дальнейшем возле музейного комплекса намерены воссоздать несколько строений начала XVIII века - почтовую станцию, амбар, доходный дом и колодец. А на улице Советской должна вновь появиться царская жандармерия, где в 1887 году проходил отметки ссыльный Юзеф Пилсудский, впоследствии ставший первым президентом Польши.

Схема части острога.

Часть ограждения острога.

Кроме того, районная администрация собирается возродить Троицкую церковь, которая является частью исключительно ценного исторического памятника - Киренского Свято-Троицкого мужского монастыря. Он был построен спустя пару лет после основания острога, в 1633 году, а в 1931-м сгорел.

Площадь у администрации.

- Иркутская нефтяная компания ранее помогла нам в обустройстве центра города, сквера Свободы и в строительстве фонтана, который не так давно появился в Киренске, - прокомментировал мэр Киренского района Кирилл Свистелин. - За счет средств этой компании провели капитальный ремонт историко-краеведческого музея и прилегающей территории. Сотрудничество продолжается и дальше.

СПРАВКА «КП»

Иркутская нефтяная компания, созданная в 2000 году, входит в число крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Приангарья, Красноярского края и Якутии.

На данный момент крупнейший инвестиционный проект ИНК - создание в Усть-Куте газохимического кластера, который включает два гелиевых завода, Иркутский завод полимеров, а также объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа.

Всего в компаниях группы работает более 11 тысяч сотрудников.