Юридическая компания обманула иркутского инвалида, оформив на него кредит Фото: Александр ГЛУЗ

Если ты молод и хорошо зарабатываешь, с жильем проблем не будет. Пока можно пожить и в съемном, а тем временем взять ипотеку. А вот что делать, если уже за 60, а своего угла как не было, так и нет? Всю жизнь иркутянин Николай Беляев мотался по съемным квартирам. А 8 лет назад, потеряв после несчастного случая ногу, он узнал, что теперь ему полагается хотя бы комната от государства. Он ухватился за эту возможность – сейчас снимает жилье за 8 тысяч рублей при пенсии в 10 тысяч рублей и подработке сторожем. В очередь встал, но впереди - еще 7 тысяч человек.

Но несколько месяцев назад надежда на скорое продвижение в очереди у Николая появилась. Друг рассказал ему про юридическую компанию, которая в кратчайшие сроки решит проблему.

- Я пошел в эту контору, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Николай Беляев. – Юристы начали меня консультировать. Сказали, что напишут письма в администрацию, в соцзащиту и Уполномоченному по правам человека. Несмотря на то, что впереди в очереди много ветеранов боевых действий, юристы пообещали, что новая квартира у меня появится месяца через три.

Разумеется, ни консультация, ни работа юристов не была бесплатной. Узнав, что у Николая нет ни наличных, ни сбережений на карте, посоветовали взять кредит. Причем, представители банка, по словам Николая, сидели прямо в этом же офисе. К ним и повели доверчивого мужчину.

- На меня оформили займ в 108 тысяч рублей на два года, - продолжает Николай Беляев. – В месяц я должен был выплачивать по 4700 рублей.

Мужчина ушел, начал выплачивать кредит и послушно ждать своей квартиры. Юристы же начали свою «работу».

- Письма они все же отправили, как обещали, - продолжает Николай. – При этом даже индекс неправильно написали в адресате. Письмо дошло только до администрации. Но на этом их работа остановилась. Больше никаких сообщений от них я не получал. Продвижений по моей очереди, конечно, не было. Объяснить это юристы так и не смогли. Через пару месяцев я понял, что меня обманули.

Николай уже сам написал письмо уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семеновой. Омбудсмен провела проверку, которая подтвердила, что платная юридическая помощь мужчине была оказана некачественно. Проще говоря, его ввели в заблуждение и взяли приличную сумму.

- Мы передали дело в МВД, и по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказывают в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Также мы направили материалы в Роспотребнадзор Приангарья с просьбой о проведении проверки деятельности юридической компании и защиты прав мужчины в суд. Работа уже ведется под нашим контролем.

Сам Николай Беляев уже думает не о новом жилье, а о том, как бы вернуть свои деньги. Расплачиваться с кредитом ему все сложнее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист

В таких случаях деньги действительно очень сложно вернуть

- Консультация юриста стоит около тысячи рублей. То есть в 50 раз меньше, чем за нее берут с доверчивых людей. Первое - если на встречу просят прийти с паспортом и говорят о том, что «разъяснение стоит дорого, но можно взять кредит, прямо сейчас», - надо разворачиваться и уходить. Вам просто ловко навязывают кредит. Второе – нужно понимать, что любая услуга стоит ровно столько, сколько вы согласитесь за нее заплатить. Поэтому, подписывая акт выполненных работ, надо быть очень осторожным - отыграть все назад, когда выяснится, что цена у нее намного меньше, удастся только в суде. Но и тут будет очень сложно что-то доказать, ведь стандартных расценок нет, а бумаги они наверняка хорошо подготовили. Поэтому важно, чтобы особенно пожилые люди в сложных ситуациях сначала советовались с людьми, которым они доверяют, и только потом подписывали какие-то бумаги.

Комментарий МВД

- Уголовные дела по таким случаям возбуждаются редко, так как квалифицировать их сложно. Большинство людей просто не читают документы, подписывают и остаются у разбитого корыта. Так что, лучший совет, внимательно изучать бумаги, которые вам дают.