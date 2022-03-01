Почему в иркутских магазинах гречка стоит по 200 рублей за кило и надо ли запасаться. Мнение экспертов

И в Иркутске, и в Новосибирске дорогая гречка продается по одной цене. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Скоро все подорожает! - знающе выдохнули хозяйки, как только стало слышно об экономических санкциях, которыми взялись вводить соседние страны. И двинули в супермаркеты – да, на всю жизнь не закупишься, но в каждом доме должны быть по килограмму разных овощей, круп, макарон, яиц и муки для блинов. Дефицита нет, но цены кусаются. Хотя бакалея уж точно гораздо меньше подвержена таким колебаниям.

- Вот смотри, ты говорила, что так не бывает! - пойдя на разведку в магазины, в одном из залов мы встретила двух женщин за 40. Судя по всему, они тоже пришли в магазин прицениться. – Вот тебе и гречка, за 185 рублей\ килограмм!

Покупательницы покачали головами и пошли дальше. Я повертела в руках пачку крупы. Дамы ошибались. На этикетке значилось – 900 граммов и простой пересчет говорил о том, что народная «ядрица» на кашу продается по 200 целковых.

-Ого! - осталось только честно изумиться.

Хотя, по правде сказать, зато вариантов ее было много разной. В том числе и ненамного дешевле – по 125 рублей, но… за 800 граммов или полкило по сотне. Ясно, что ту, что дешевле, разберут первой.

Та же участь ждет и рис – тоже самый разный, но неизменно дорогой. А также и макароны с вермишелью. Объединяло всю бакалею одно – дешевых вариантов, расфасованных в обычные килограммовые пакеты, было совсем немного.

Продавцы с этим борются всеми силами. Благо, те же макароны – российские, гречка наша, а рис есть и кубанский, и китайский.

- Мы работаем сейчас в ситуации высокой неопределенности, когда условия взаимодействия по поставкам меняются в течение одного дня, - поделилась информацией коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» - Ирина Береснева. - Наращиваем запасы товаров так называемого класса «А», что подлежат длительному сроку хранения – мука, сахар, бакалея, макаронные изделия. Максимально используем и загружаем свои складские помещения, а также формируем дополнительные в соседних регионах.

А это значит - дефицита основных продуктов не ожидается, впрок можно не покупать. Продуктов в стране точно хватает.