Продавец-консультант признался,как ювелирные салоны дурят клиентов, подсовывая "стекляшки" вместо драгоценностей

Украшения из ломбарда и "стекляшки" вместо драгоценностей. Как ювелирные салоны дурят клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 марта на носу, скоро все рванут в парфюмерные магазины и ювелирные салоны за подарками. Продавец с пятилетним стажем Виктория рассказала "КП", как в горячую пору покупателям впаривают поношенные изделия и подсовывают простые камни по цене драгоценных, и почему на "выгодных" акциях есть риск потратить больше, чем без них.

Цель - впарить подороже

- Покупая украшения в "ювелирке", не верьте консультантам, как бы они ни заливались соловьем на тему "как эти брильянты выгодно оттеняют вашу аристократическую бледность"! Чего не скажешь ради продаж, а по факту мы, продавцы, разбираемся в камнях и сплавах золота-серебра не больше, чем вы сами, - откровенничает Виктория. - Специальные обучения не проводятся, людей на работу берут, что называется, «с улицы». И, как и большинство, различаем внешне золото и серебро, даже платину от серебра не всегда разграничим. "Полюбуйтесь, какая огранка, а как камень блестит на солнце! Тонкая работа ювелиров!" - все это просто мед в ваши уши, набор зазубренных фраз без смысла.

Покупателя, в первую очередь, естественно, ориентируют на тот товар, что подороже. Например, просите подобрать для нее колечко с "зеленым камушком", и вам настойчиво расхваливают роскошный изумруд, хотя есть, скажем, более доступный хризолит.

- Поэтому, войдя в салон, не стесняйтесь прямо озвучить, на какую сумму рассчитываете. Это мгновенно охладит пыл консультантов, - советует Виктория.

Вместо бриллиантов синтетические фианиты

Америку не открыли: каждый менеджер мечтает о зарплате повыше, а она прямо зависит от суммы продажи. Гораздо хуже, если вам, наоборот, продадут полудрагоценный камень, бижутерию или откровенную подделку под видом настоящего изумруда, сапфира или рубина! Как? Просто. Перевешают бирки еще до выкладки на витрину или… тайком подменят украшение-копию, пока расплачиваетесь на кассе, или вынесут ее из подсобки.

- Такое встречается сплошь и рядом! - уверяет Виктория. – Ничего удивительного. Оригинал снова вернется на витрину слепить глаза и рассудок следующему покупателю, а недорогая, но качественная реплика – вашей любимой.

А бывает и так, что в колье с мелкими бриллиантами изначально вставлены еще и дешевые фианиты.

- Конечно, на вопрос покупателя, натуральные ли самоцветы, мы отвечаем утвердительное «да», - продолжает консультант. - А на самом деле, камни могут быть и синтетические, выращенные искусственно. Об этом должны ставить пометку на этикетке, но правило либо соблюдают не всегда. Хотя чаще сами клиенты не удосуживаются прочитать текст на бирке.

Похожая история с золотом и серебром. Например, фрагмент изделия, на котором стоит проба, действительно, может быть действительно сделан из драгметалла, а остальная часть - содержать дешевые сплавы с медью. Тогда металл может слегка отливать красноватым цветом. Но на глаз определить трудно, как вариант, - после покупки отдать изделие ювелиру на проверку, и если всплывет подделка - идти в Роспотребнадзор или прямо в салон. У каждой ювелирной вещицы есть гарантия минимум в полгода. И даже если вы в течение этого срока сами порвали, скажем, тонкое плетение на цепи, хороший магазин вернет деньги или обменяет на новую. Если нет – Роспотребнадзор поможет.

Сережки из ломбарда под видом новых

Согласитесь, неприятно узнать, что ваше новенькое украшение на самом деле уже поношенное? Иногда ювелирки промышляют тем, что перекупают сокровища у ломбардов, которые зачастую располагаются прямо за стенкой, навешивают новые ярлычки и выставляют на витрины. А клиенты клюют - потому что цены чуть ли не вполовину ниже, чем в крупных сетях. Покупателю на голубом глазу кричат: «Акция! Торопитесь!». И тот, видя «скидку» в 40 или 50% хватает, не глядя. Хотя, если откровенно, внешне порой и не поймешь, что эти сережки или цепочку кто-то годами носил, не снимая. Их ведь привели в божеский вид: вымочили в специальном растворе, избавляя от улик, и тщательно отполировали.

Понятно, что в крупных сетевых салонах так рисковать репутацией не станут, но в безымянном бутике в торговом центре – запросто. Подсунут, что угодно, глазом не моргнув!

- Внимательно читайте, что написано на ярлыке, в чеке или любых других документах, которые дают при покупке, - говорит Виктория. - Там должно быть написано, что "товар был в употреблении", просто настолько мелким шрифтом, что едва ли заметите. А лучше в такие магазины вообще не соваться, ведь могут и не предупредить.

Липовые акции

Знакомо предложение: "Приносите старые украшения - обменяем на современные?" Не радуйтесь…

- Сделка выгодной для вас не будет, - предупреждает Виктория. - Старую цепочку, браслет или колечко возьмут по цене лома (как в ломбарде, за 20-30% от реальной стоимости), а взамен впарят драгоценность по ее реальной цене, а то еще и с накрутками. Уж лучше отдайте поношенное изделие хорошему ювелиру в переплавку – получите новое и значительно дешевле.

Акции типа "три украшения по цене двух" или "скидка на все!" - тоже не больше, чем просто "замануха". Обычно перед праздниками цены накручивают, а потом и делают скидку на эту сумму, так что магазин своего не теряет, а доверчивые клиенты ведутся и набирают украшений больше, чем рассчитывали.

Кстати, консультанты могут нарочно путать вас, тянуть время, показывать как можно больше разных изделий, и даже если вы уже определились, начнут вдруг чистить драгоценность и носиться в поисках подходящей коробочки…

- Это делается нарочно, чтобы за это время вы еще поразглядывали витрины, а ушлые коллеги тем временем впарили еще что-то сверху. Причем пообещают вам "эксклюзивную скидку" в виде бонуса на первое изделие, а на деле скинут не больше пары процентов от стоимости, - говорит продавец.

КОНКРЕТНО

Как отличить подделку по внешнему виду…

Отличить оригинал от подделки под силу только профессионалу-ювелиру, но кое-какие советы Роспотребнадзор дает.

• Непрозрачные камни - рубин, сапфир, изумруд, - рассматривают в темноте. Чем дороже камень, тем сочнее и гуще его оттенок. Бриллианты, наоборот, проверяют на свету - самыми ценными считаются белый и бесцветные оттенки, а чистота бриллианта сравнима с прозрачностью льда.

• Осторожно встряхните украшение с камнем, чтобы проверить надежность крепления. Присмотритесь, хорошо ли сцеплены фрагменты? Нет ли трещин, прочно ли сидит замочек? Идеально ли гладкая и ровная поверхность колечка, сережек, браслета?

Помните, что плохая обработка, неаккуратная внешняя или даже внутренняя сторона - тревожный признак.

• Для драгметалла допустимы пробы:

платиновые - 850, 585

золотые - 999, 958, 916, 875, 750, 585, 583, 500, 375

серебряные - 999, 960, 925, 875, 830, 800.

Без проб могут продаваться только серебряные изделия отечественного производства весом до трех граммов без учета камней.

… и по документам:

Попросите у продавца сертификат производителя. По стандартам качества каждое украшение имеет свою упаковку, клеймо Государственной инспекции пробирного надзора, также к изделию должен прилагаться товарный чек.

Все изделия должны иметь ярлыки со свинцовой пломбой, на которых содержится информация о предприятии-изготовителе, артикул, проба, масса, цена за один грамм и розничная цена.

ВАЖНО!

- Не покупайте драгоценности с рук и в небольших торговых точках, у которых нет вывески с фирменным названием, указанием юрлица или индивидуального предпринимателя и режима работы, - говорят в Роспотребнадзоре. - Если купили некачественное изделие в фирменном ювелирном магазине, то вас охраняет закон РФ «О защите прав потребителей», а если нет, то разобраться будет сложнее.