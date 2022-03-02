Эксперты сообщили, что перебоев с овощами в Иркутске не ожидается, а вот с фруктами могут быть. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Корреспондент «КП» - Иркутск» прошлась по торговым залам популярных в городе сетей (для чистоты эксперимента взяли несколько. Впрочем, как и ожидалось, стоимость продуктов примерно одинакова, если не брать акционные), набирая в корзинку овощи… Зимой прошлого года набор на кастрюлю супа ( с мясом, разумеется) обошелся бы нам в 246 рублей. А сейчас все сильно подорожало.

Борщ (а брала продукты именно для него), конечно, выходил супердорогим. Хорошо тем, у кого свои запасы с осеннего урожая. Остальным явно придется на чем-то экономить или бегать по рынкам в поисках продуктов подешевле. Картошка похуже качеством есть и по 40 рублей за килограмм, но сколько ее придется срезать! Поэтому на суп покупаем ту, что по 60, в сетках. И это еще повезло, в соседней сети крупная и отборная идет по 90.

- А у нас в продаже в основном овощи из Китая, - рассказывают «КП» - Иркутск» на оптовых базах. - Они, конечно, доступнее, потому что пользуются меньшим спросом. Есть еще из Казахстана, Средней Азии, Азербайджана, эти подороже.

А я смотрю цены дальше. Капуста – от 70 до 100 целковых, морковь – эта в среднем 70-80. Тут продавцы «шустрят» - местную, серенькую, невзрачную которая стоит около 40 рублей, разбирают быстро. И еще - ее как-то чувствительно меньше, чем чистенькой, вымытой, крупной. Но уже по 80-90 за кило, тут в разных сетях по-разному. И только привезенный из Китая лук до сих пор недорог – он продается и по 25 рублей за килограмм.

Что ж, ждем весны и будем запасаться! А пока подсчитаем, во сколько же обойдется борщ для всей семьи, если ориентироваться на собранные нами цены. Рецепт берем стандартный, без изысков. Сравниваем, для чистоты эксперимента, со средними данными Иркутскстата в феврале прошлого года.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

С фруктами могут быть перебои

Андрей ЗУДОВ, руководитель направления ТС «Слата» и «ХлебСоль»:

-Запасов фруктов и овощей на текущую неделю в сетях достаточно, - отметил Андрей Зудов. - Но, в связи с мировой обстановкой, на прошлой неделе мы получили сообщения о поставщиков, что они не могут отгрузить товары, которые поступали в черноморские порты по причине неопределенности обстановки и сильных колебаний валюты. На сегодня ситуация не стабилизировалась, ожидаем дефицит по импортным фруктам – цитрус, груши, виноград и бананы.

В сети подчеркнули, что проблем с российскими овощами нет. Так называемый «борщевой набор» можно купить в полном объеме в магазинах и цена на него не изменилась. В сети ожидают поставок товара из Китая - границы открыты, запретов на ввоз нет. Также, усилены переговоры с Узбекистаном и Киргизией по поставке овощей в ближайшем времени.