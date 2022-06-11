Будущие медики и педагоги могут стать стипендиатами En+ Group. Фото предоставлено компанией.

Студентка 4-го курса иркутского политеха Дарья Шабдыр - участница программы для талантливой молодежи от En+ Group. Девушка за успехи в учебе, активность и целеустремленность с прошлого года получает хорошую стипендию. В разы больше, чем сверстники.

- Рада, что прошла отбор, - говорит Дарья. - Самым волнительным для меня было собеседование, где отвечала на вопросы о будущем и о планах. В целом скажу, что войти в программу могут многие, и этот шанс нужно использовать.

Также считают и другие ребята из Института энергетики ИРНИТУ, которые стали стипендиатами в 2021 году. Ежемесячное поощрение в зависимости от курса и формы обучения составляет от 10 до 25 тысяч рублей. Его получают шесть студентов вуза.

- Причем четверо из них, будучи школьниками, обучались еще в энергоклассах по программе «Успешный абитуриент», а сейчас в учебно-исследовательском центре энергохолдинга и, разумеется, будут в нем работать, - рассказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Стипендиальная программа для талантливой молодежи, обучающейся по направлениям энергетики, металлургии, химии, теплоэнергетики, теплохимии, запущена в 2021 году. А в этом решено ее расширить. Вовлечены уже 50 учебных заведений из 18 городов России, что в два раза больше, чем ранее. Из Приангарья – это Иркутск, Братск и Тайшет.

Студенту нужно соблюсти несколько условий. Их рассмотрит конкурсная комиссия и определит победителей. Фото предоставлено компанией.

Но самое главное изменение - внимание! - на высокую стипендию могут претендовать студенты-медики и педагоги, которые обучаются как в вузах, так и в учреждениях среднего профессионального образования.

- В нашем регионе, как и в других, в школах не хватает учителей, - сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - И мы рады, что появился единомышленник в лице компании, который заинтересован решать эту проблему, развивает в Приангарье инфраструктуру и неравнодушно относится к тому, в каких условиях работают учителя и учатся дети.

Министр также отметил, что недавно прошла встреча с основателем En+ Group Олегом Дерипаской, на которой обсуждались вопросы создания условий для экологического образования, а это актуально для нашей территории.

- То, что компания занимается вопросами подготовки квалифицированных педагогических кадров, говорит о том, насколько глубоко продумана ее социальная политика, - добавил ректор Иркутского госуниверситета Александр Шмидт. Старейший вуз Восточной Сибири впервые присоединился к стипендиальной программе.

Важно, что участие в программе не обязывает устраиваться в компанию. Фото предоставлено компанией.

КОНКРЕТНО

Как стать участником

Студенту нужно соблюсти несколько условий. Их рассмотрит конкурсная комиссия и определит победителей. Это:

- высокая академическая успеваемость,

- лидерские навыки,

- опыт участия в различных конкурсах и олимпиадах, а также в волонтерских и благотворительных акциях.

Заявку на конкурсный отбор необходимо подать с 10 по 15 июля на портале www.career.enplusrusal.ru. Сначала потребуется регистрация.

Преимущество при отборе имеют студенты очной формы обучения.

Важно, что участие в программе не обязывает устраиваться в компанию. Однако там будут рады, если студент сделает выбор в ее пользу, и приложат все усилия, чтобы заинтересовать молодого человека.

К слову, в 2021 году в оргкомитет поступило порядка 300 заявок, конкурс составил четыре человека на место.

БУДЬ В КУРСЕ!

В Иркутской области, к слову, в стипендиальной программе участвуют четыре медицинских учебных заведения, в том числе, конечно, ИГМУ. А с прошлого года действует еще проект по целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием - ординатура. Бесплатная подготовка ведется в течение двух лет, слушатели получают стипендию, в дальнейшем устраиваются работать в медицинские центры и имеют множество преимуществ - от хорошей зарплаты до льготной ипотеки.

КСТАТИ

С 2015 года в энергоклассах по программе «Успешный абитуриент» прошли обучение 162 человека, из них 118 поступили в Институт энергетики ИРНИТУ, и больше половины прошли подготовку в корпоративном центре.

- Это системный подход. Мы готовы и дальше поддерживать инициативы компании, - добавил Михаил Корняков, глава вуза - давнего партнера En+.

СКАЗАНО

Новые направления - это наша социальная ответственность

- Медицина и педагоги не имеют, на первый взгляд, никакого отношения к металлургии и энергетике - основным сферам деятельности компании. Однако мы хотим, чтобы в городах, где расположены предприятия, были созданы условия для комфортного проживания и люди не стремились оттуда уезжать. Расширение стипендиальной программы - это не разовый проект, это надолго. Кроме того, мы анализируем, какие специалисты востребованы в территориях, и исходя из этого решаем о поддержке тех или иных учебных заведений и направлений.

Наталья АЛЬБРЕХТ,

заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group и «Русал».