О затяжном дожде в Иркутске предупредили синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 10 июня вред ли придется кому-то по нраву. Дождь, начавшийся накануне вечером, продолжит поливать с небес и в течение дня. Но и это еще не печальные известия от небесной канцелярии. Возможно, дождь будет затяжным. Есть вероятность, что осадки продолжатся и вечером и даже в ночь на 11 число все еще может накрапывать. Таков прогноз от Гидрометцентра России.

По данным иркутских синоптиков, дождь в Иркутске 10 июня будет кратковременным, но весь день облачно и ветрено: сегодня дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

- Температура воздуха в Иркутске 10 июня составит +13….+15 градусов, - говорят метеорологи Иркутского Гидрометцентра.

Такие температурные показатели ниже климатической нормы на 7-9 градусов. Такой вот пока выдалась погода в июне: для первого месяца лета – холодной. По данным Яндекса, в Иркутске в пятницу выпадет 15% месячной нормы осадков.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 10 июня ожидается с переменной облачностью, в целом без осадков, но с кратковременным дождем на юге Приангарья и в верхнеленских районах, сильными осадки могут быть местами в южных районах. Где-то прогремят грозы. Ветер в регионе «гуляет» с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термомтеров покажут +20…+25, если небо затянут облака, похолодает до +11…+16. Холоднее всего 10 июня в южных районах. Там +12…+17, местами до +7.

Стоит отметить, что потеплеет в Иркутске уже в субботу. В этот день обещают до +24, но солнышко озарит небо над областным центром только в воскресенье. И сразу станет жарко - до +27 ожидается 12 июня.

НА ЗАМЕТКУ!

Внимание! Синоптики предупреждают о заморозках в Иркутской области 10-12 июня до -2 градусов. Также в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов: 10 и 11 числа в северных и западных районах Приангарья, а 12-го местами по области.

Прогноз от Гидрометцентра России

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