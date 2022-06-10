Мистические легенды о Байкале, от которых в жилах стынет кровь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легенды Байкала наполнены мистикой, многие истории леденят кровь. Самое большое скопление мистических мест находится, конечно же, на острове Ольхон. Еще старожилы рассказывали о том, как злые духи могут заставить плутать в перелеске даже самого опытного грибника. Добрые же исполняют мечты о любви и здоровье. Главное – уважать святыню, иначе обитатели потустороннего мира могут отомстить. С какими невероятными явлениями можно встретиться на Байкале, и что важно знать каждому туристу? Об этом «КП»-Иркутск» рассказала гид-экскурсовод с опытом больше 20-ти лет Татьяна Жданова.

СКАЛА ШАМАНКА

Может преподать невежам жестокий урок

Скала Шаманка – сердце Ольхона. Это место известно не только своей популярностью среди туристов, но и сакральной силой. Энергетика настолько мощная, что ее может почувствовать на себе и человек, однако это может быть опасно для детей, беременных, а также людей со слабой психикой.

- На приближение к священной скале наложен особый запрет, делать это могут лишь мужчины, следующие шаманизму, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Татьяна Жданова. – Конечно, для самоуверенных путешественников любое табу – это красная тряпка. Приезжие не только подходят к Шаманке, но и пытаются забраться как можно выше. Практически ежегодно это заканчивается не только переломами, но и серьезными травмами. Так духи наказывают не уважающих чужую веру.

По легендам, преданиям стариков, живших в Хужире еще в прошлом веке, когда-то на острове появилась первая женщина-шаманка по имени Одэгон. С помощью своей силы она исцеляла больных и помогала найти путь заблудшим душам. В честь нее и назвали святыню. По некоторым рассказам смерть ее была страшной и мучительной. Но даже спустя больше 100 лет она продолжает показывать силу своего гнева.

- Практически все знают, что в скале Шаманка есть сквозная пещера, - рассказывает гид. – Однажды туристы рассказали, что пройдя через нее и оказавшись у самого края, буквально почувствовали себя птицами. Смотря вниз с обрыва, они хотели сделать шаг вперед, но в последний момент будто очнулись.

А во времена, когда к близлежащему пляжу на заправку причаливали корабли, в темные непроглядные ночи над скалой часто видели белый светящийся как маяк образ женщины. Рыбаки верят, что так им помогала Одэгон.

Туристов учат уважать святыню не только гиды и местные жители, но и обитатели потустороннего мира. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЛЕСНЫЕ ДУХИ

Заставят днями плутать среди трех сосен

Испортить отдых туристам на Ольхоне могут духи, обитающие в лесах. Мистические хулиганы зачастую водят за собой зевак, при этом среди трех сосен могут заблудиться даже прекрасно знакомые со всеми тропками местные. Впервые столкнувшиеся с проказами выходцев из потустороннего мира могут не только испугаться, но и впасть в панику. Особенно, если это происходит ночью, когда на остров ложатся кромешная тьма и мертвая тишина. При этом длиться такая нервотрепка, по слухам, может от получаса до нескольких дней.

Красота Байкала завораживает, а его сакральная сила порой настораживает... Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Это еще один урок от духов, - объясняет опытный экскурсовод. – Значит, что человеку необходимо пройти испытание – одному или в компании, в качестве наказания или как помощь в решении внутренней проблемы. Об этом гиды предупреждают всех туристов. Конечно, сначала мало кто верит, но подобных историй сотни. Задумайтесь.

БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БАЙКАЛА

Аномальная зона

Пару десятилетий назад появились первые сообщения об участившихся мистических катастрофах в зоне между мысом Рытый, полуостровом Святой Нос и мысом Хобой. Летом здесь ломаются суда, зимой пропадают машины. Рассказывают и о том, что однажды, много лет назад, здесь исчез кукурузник. Легенды Байкала рассказывали, что самолеты и вертолеты будто ударялись о невидимую преграду. Также есть огромное множество сообщений о загадочных светящихся шарах, миражах и огненных столбах.

Не шумите, не ругайтесь и приходите на святыню только с благими мыслями, тогда духи ответят вам добром. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Рыбаки часто делятся историями, как видели в Байкальском треугольнике флотилии деревянных кораблей времен 19 века с экипажем на борту. В момент появления миража на воду спускается туман, появляются четкие силуэты, а через мгновение иллюзия полностью исчезает. Сегодня рыболовство сетями на Байкале запрещено, а катера ходят только вдоль берега, но почти в каждой семье есть подобная история, доставшаяся от дедов.

СКАЛА ЖИМА

Обычным смертным вход воспрещен

Есть на Ольхоне места, которые стороной обходят даже местные. Они веяны страшными легендами. Самой главным таким местом на Ольхоне является скала Жима. По бурятским преданиям, это обитель самого могущественного северного нойона, спустившегося с неба по просьбам людей, страдающих от болезней и голода. Имя его Хан Гхото-нойон или Хутэ-баабай. Царь всех земных шаманов обосновался на вершине горы Жима, подножие которой стерегла гигантская змея прародительница. Только после того, как подобная дракону Абарга могой уползла в Байкал, в свой призрачный замок на дне озера ушел и небожитель.

- Случайно это место не найти, - рассказала экскурсовод Татьяна. – К нему ведут запутанные козьи тропки, да и туристов туда никогда не возят. Однако наслышанные о силе этого места приезжают на Ольхон со всех уголков страны. В основном это эзотерики и гадалки, а также люди, ищущие ответы на самые глубинные вопросы. Разрешение посетить дом Хутэ-баабая может дать только шаман. Иначе кары за нарушение покоя великого духа не миновать. То же самое касается тех, кто побеспокоит небожителя из-за мелочей или желаний материального. Байкальские легенды суровы.

БЕЛЫЙ СТАРЕЦ

Приходит за потерявшимися

Еще одна история от ольхонских старожил. На Байкале ходят легенды о Белом старце. Рассказывают, что в 90-х семья отправилась в лес за грибами. Случилось так, что от взрослых отстал пятилетний мальчик. Искали его и местные жители, и тогда еще, милиция, но ребенок будто исчез. С каждым днем шансов отыскать малыша было все меньше, а спустя две недели надежды и вовсе практически не осталось. Пока в один из дней люди не заметили в районе поселка Харанцы одиноко бредущего ребенка. Родителям он рассказал, что встретил в чаще старика с длинной белой бородой, который взял его за руку и вывел в сторону дороги.

- С тех пор местные верят в Белого старца, который приходит на помощь жителям острова, - делится иркутянка Татьяна Жданова. – Я считаю, что это может быть дух Хана-гута-бабая или хранителя Ольхона.