«Две пенсии теперь делим на четверых». Пожилая пара из Иркутской области спасла двух медвежат от голодной смерти. Фото: пресс-служба администрации Чунского района

За черемшой в лес муж с женой отправились два месяца назад, в апреле. Недалеко от поселка Таргиз Чунского района пожилая пара обнаружила на земле двух маленьких черных клубочков. Один лежал неподвижно, другой из последних сил, кусаясь, защищался. Пригляделись, оказалось, это были истощенные и слабые малютки-медвежата – мальчик и девочка. Поблизости не было видно их мамы-медведицы. Решили подождать еще немного, но и, спустя какое-то время, мать так и не появилась. Видимо, ее убили охотники.

Крошек решили забрать себе домой. Рука не поднялась, бросить их одних умирать от голода и холода. До лета их прокормить, а когда пойдут корешки, ягода и прочие медвежьи лакомства, вывезти обратно в лес. Сейчас они окрепли, ведут себя, как дети – играют друг с другом, шалят. Научились залезать на мебель, играть домашней утварью, спать на диване и устраивать берлогу из пледа.

- Им нравится играть, плескаться в тазу с водой и звать «маму с папой», - смеются новоиспеченные «родители». - Любят хлеб с вареньем, больше с малиновым. Не обходится без озорства - обрывают шторы, дерут когтями мебель и выпрашивают вкусненькое.

В сутки им нужно десять литров каши на молоке, а еще немного хлеба, сахара, черемши, травы, овощей и фруктов. Теперь, чтобы прокормить двойню, пара делит две пенсии на четверых. Хорошо, что с продуктами помогла администрация Чунского района – организовала сбор средств, закупила крупы, молоко, сахар, яблоки, сгущенку, овощи.

У медвежат очень хороший аппетит. Фото: пресс-служба администрации Чунского района

Живут косолапые в специально оборудованном для них сарайчике, где у них есть лежанка, тазик для купания, свежая подстилка и корм трижды в день. А в стене проделаны две дырки под бутылочки с сосками.

- Мимо таких вещей просто невозможно пройти, - отметил мэр Чунского района Николай Хрычов. - Очень тронуло отношение этих людей к медвежатам, то, что они не побоялись взять на себя такую ответственность и дополнительные траты. Сделаю все, чтобы малышей скорее доставили в питомник, где ими займутся специалисты.

По закону диких животных содержать в частных домах запрещено. Поэтому сейчас ведутся переговоры с иркутским питомником К-9 по пристрою мишек.

- Год назад я посещал питомник, где содержатся отловленные в районе собаки, и обратил внимание на отличные условия для животных, - вспомнил Николай Хрычов. - В К-9 живут в том числе и несколько диких зверей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Странную находку обнаружили госинспекторы на Ушканьих островах на Байкале.(подробности)

Граффити с маленьким «танкистом» Алешей появилось на фасаде дома в Иркутске.(подробности)