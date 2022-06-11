Сейсмологи из Иркутска рассказали, в каких городах Сибири может произойти мощное землетрясение . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 8 июня Иркутск ощутимо «тряхнуло». На первых этажах гремели холодильники и качались люстры, а на верхних в буквальном смысле все ходило ходуном. «Явно больше четырех баллов, наверное, все пять» - определили горожане. Так и оказалось. Впрочем, те, кто живет на Байкале, без проблем определяют силу земных толчков «на глазок». Но это за последние полгода оказалось самым сильным.

- Мы определили силу толчков в Иркутске около 5 баллов, - говорит директор Байкальского филиала Геофизической службы РАН Елена Кобелева. – Ну а на верхних этажах высоток «качало» до 7.

В этот раз повезло соседним регионам Сибири – волна от землетрясения прошла мимо, на восток, в сторону Бурятии и Забайкалья. Обычно же отголоски сильных байкальских и монгольских землетрясений «достают» до Западной Сибири.

Самые безопасные города – Новосибирск и Омск

- Да, например, сильное монгольское землетрясение на Хубсугуле в январе 2021-го года отозвалось даже в Новосибирске, - продолжает Елена Кобелева. – Хотя там и было всего балла два, но непривычным к земным толчкам жителям для переполоха хватило с лихвой. Но в целом столица Сибири, пожалуй, одна из самых спокойных в этом отношении территорий, как и Омск. Они – в самом центре мощной сибирской платформы, достаточно далеко от горных хребтов. Поэтому при строительстве домов в принципе не закладывается сейсмостойкость, вот и «квадрат» жилья там значительно дешевле, чем в Иркутске.

Правда, если природа не обещает потрясений, люди способны организовать их себе самостоятельно. Поэтому жители новосибирского Академгородка периодически жалуются на небольшие подземные толчки – это до них докатываются волны от расположенного в сотне километров большого угольного разреза. По этой же причине довольно часто страдают от землетрясений, их называют техногенными, и на юге Кузбасса. На севере этого региона случаются отголоски тех толчков, что происходят на Алтае.

Ученые знают расположение сейсмоактивных зон. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Красноярск и Барнаул страдают из-за Саян и Алтая

По сравнению со спокойной территорией Новосибирска, Томска и Омска, их соседям из Барнаула и Красноярска приходится сложнее.

- Эти города расположены близко к большим горным хребтам, - объясняет Елена Кобелева. - Алтай и Саяны находятся на краях монолитной сибирской платформы, и там землетрясения происходят очень часто. Поэтому максимальные баллы, которых теоретически может достичь землетрясение в этих городах, – 6-8.

Но это максимум, по шкале сейсмичности. В реальности волны от подземных толчков на Алтае и в Саянах, пока доходят до этих городов, порядком ослабевают. Как и с Байкала. И «тряхануть», как правило, способны на 2-4 балла. То есть практически малоощутимо.

- Но только не для жителей верхних этажей высоток, - говорит Елена Кобелева. – Если на первом этаже люди вообще не чувствуют толчков, но волна дошла, на 10-ом может уже быть 3-4 балла. Уже неприятно, особенно с непривычки. Совет тут один – если понимаете, что боитесь землетрясений, берите квартиры на нижних этажах. Важно помнить, что сокрушительных землетрясений в этих городах не предвидится. Хотя трещины в домах образоваться способны вполне, например.

Даже в Иркутске не может быть эпицентров землетрясений. Город также находится на сибирской плите. А толчки происходят вдоль ее края плиты. А, от ближайшего серьезного очага в районе южного Байкала до города – около ста километров (от Алтая до Барнаула и от Саян до Красноярска – много дальше). «По пути» сила толчков стихает.

Чего точно не советуют делать во время землетрясения – так это поддаваться панике и «спасаться» бегством. Это допустимо, если живете на первых этажах – и тогда надо подальше отойти от дома. На верхних лучше встать в дверной проем, там безопасно.

КСТАТИ

Тува и Кузбасс – в зоне риска

Где еще могут быть землетрясения? Активные зоны – в Монголии, в районе Хубсугула, где по-прежнему потряхивает. И на всем Байкале – и середине его, где находится знаменитый залив Провал, на юге озера, где все последнее время, до этих подземных толчков, были только слабые колебания. Ну и, конечно, сейсмологи не забывают и о Саянах и Алтае, подземные волны от которого расходятся повсюду. В целом по Сибири опасные зоны – Горный Алтай, Тува, Кузбасс, техногенные землетрясения силой до 6 баллов, в котором отзываются в соседних регионах.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь БЫЧКОВ, директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН:

Спрогнозировать невозможно

- Землетрясения на краях Сибирской платформы были, есть и будут, - сказал директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН Игорь Бычков. – Но предсказать их с точностью до дня и даже до месяца невозможно. Данных о земле меньше, чем о воздухе. Почему? Потому что трудно заглянуть вглубь земной коры, а эпицентры -на глубине 10-20 км. Поэтому одна из важнейших задач – микросейсморайонирование на всей территории Сибири. Строить жилье нужно в соответствии с силой возможных толчков земной коры.