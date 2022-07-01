Лидер преступной группы из Братска приговорен к 25 годам колонии за убийства бизнесменов и криминальных авторитетов

Лидер преступной группы из Братска приговорен к 25 годам колонии. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске осужден лидер преступной группы из Братска и двое его подельников, которые обвинялись в серии преступлений, совершенных еще в конце 90-, начале 2000-х годов. Иркутский областной суд доказал, что в 1999-2000 годах, являясь членами криминальных структур в Братске и Тайшете они решили завладеть лесным бизнесом в тайшете и привлекли для этого еще 10 человек.

Помимо этого, криминальную троицу обвинили еще в более тяжких преступлениях. Доказано, что в марте и августе 2001 года в том же Тайшете они убили двух человек - бизнесмена, владеющего лесозаготовительной фирмой и криминального авторитета. Их застрелили у собственных домов. В 2002 году они, переодевшись в сотрудников ОМОНа похитили пятерых бизнесменов, вывезли на берег реки Бирюсинка и расправились с ними. В том же 2002-м сообщники совершили покушение на сына одного из погибших предпринимателей. Но тот успел спастись.

- Суд приговорил организатора преступной группы к 25 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службах прокуратуры, СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. - Его соучастников – к 9 и 13 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Добавим, что осужденный на 25 лет лидер группы, в 2011 году уже получил 25-летний срок заключения за другие тяжкие преступления.