Сбежавший кот Леопольд вернулся к хозяевам спустя 10 месяцев в Бурятии

Любитель кочевой жизни кот Леопольд из Бурятии. Фото: фонд "Собака счастья"

Этот упитанный рыжий кот из Улан-Удэ по имени Леопольд прочно заработал себе репутацию гулящего. Он умудрился сбежать от хозяев, почти год бродить по городу, попасть в приют, найти новых хозяев и сбежать от них. Удивительную историю похождений пушистика рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья».

Итак, история Леопольда началась в январе этого года. Тогда его голодного и холодного нашла на вокзале волонтер фонда Ирина Баханова. Женщина не смогла пройти мимо сидящего одиноко рыжика и принесла его в приют. Там кота отогрели, откормили как следует, вылечили от всех болячек и в июне нашли ему новых хозяев. Однако, забыть свою бродячую жизнь Лео не смог. И вскоре улизнул от новой семьи, давшей ему кров и заботу.

- Мы стали помогать им найти Леопольда, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» волонтер фонда «Собака счастья» Стелла Овсоян. – Расклеивали объявление с его фотографией, публиковали посты в соцсетях. На третий день одна девушка написала в чате, что заметила кота на одной из улиц и сфотографировала его. А еще спустя несколько часов еще одна женщина по имени Анна написала сообщение, что оказывается это ее кот, которого она потеряла 10 месяцев назад. Она приехала и забрала его.

Анна оказалась той самой первой хозяйкой Леопольда, у которой он жил перед тем, как в январе его нашли на вокзале. Анна рассказала волонтерам, что 10 месяцев назад хвостатый питомец сбежал от нее во время переезда в новую квартиру, и найти она его так и не смогла. Где он ошивался почти год, знает только сам рыжий бродяга. Но вокзал находится в нескольких километрах от дома Анны.

- Анна рассказала, что узнала его, просмотрев сотню фотографий Леопольда, - говорит Стела Овсоян. - Распознала питомца по цвету глаз, длине хвоста, родинке на губе, размеру скул и любимой позе, в которой спит кот.

Теперь Леопольд вернулся в родной дом. Целыми днями отлеживает бока на кровати. Но, по мнению волонтеров, наверняка уже готовит новый план побега. Уже третий по счету. Поэтому, хозяева следят за ним внимательнее. Одного на прогулку хвостатого любителя кочевой жизни больше не пускают.