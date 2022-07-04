Мы сохраняем Север! 119 лет исполнилось самому золотому городу Приангарья

Глава Бодайбинского городского поселения. Награжден Почетной грамотой. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Все 119 лет своего существования Бодайбо окружен ореолом загадочной романтики. Во-первых, этот город, что называется, построен на золоте - настоящее сибирское Эльдорадо. А во-вторых, он один из самых труднодоступных населенных пунктов Иркутской области, куда можно добраться только по воде или по воздуху. С одной стороны, эта оторванность от Большой земли порождает присущую практически каждому бодайбинцу чувство самодостаточности: город живет очень насыщенной жизнью, в нем постоянно проходит множество самых различных общественных, спортивных, культурных мероприятий, рассчитанных и на детей, и на взрослых. Но в то же самое время удаленность от областного центра является главной проблемой для горожан.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

- Лучшим подарком для нашего города стало бы решение вопроса по снижению стоимости авиабилетов на линии Бодайбо – Иркутск - Бодайбо для местного населения, - рассказывает «Комсомолке» глава Бодайбинского городского поселения Александр Дубков. - Мы уже несколько лет работаем в данном направлении с региональным минтрансом, Службой по тарифам Иркутской области, местными авиакомпаниями, изучаем опыт других территорий. Сегодня вопрос принципиально решен на уровне правительства Иркутской области. Уже подготовлены необходимые нормативно-правовые акты и проекты соответствующих решений властных органов, так что к концу нынешнего года мы рассчитываем решить данную проблему.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

Мечтают бодайбинцы и о современном и комфортном аэропорте, который мог бы принимать любые воздушные суда, ведь он является единственной круглогодичной связующей нитью с областным центром. И последние два года администрация города прикладывает максимум усилий для решения данного вопроса. Позади уточнение границ земельных участков и объектов недвижимости, внесение изменений в городской генплан, разработка проекта реконструкции аэропорта, заказчиком которого является АО ЗДК «Лензолото». В апреле этот проект федерального уровня прошел госэкспертизу.

- Будет современный аэропорт и доступные билеты - будут сняты многие проблемы нашего города. К примеру, не нужно будет создавать преференции и особые условия для привлечения бизнеса - он сам станет стремиться в наш город, - уверен Александр Дубков.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

У золота, как ни странно, имеются и свои минусы. Например, в Бодайбо, построенном золотопромышленниками и живущем за счет добычи благородного металла, очень высокий порог участия в различных госпрограммах, без которых практически невозможно развивать городское хозяйство. Это является оборотной стороной высокого уровня бюджетной обеспеченности: муниципальное софинансирование, необходимое для участия в таких программах, составляет в Бодайбо 20%. Однако, несмотря на это, муниципалитет постоянно находит возможности не только вопреки почтенному возрасту поддерживать достойное состояние инфраструктуры и жилого фонда, но и менять к лучшему повседневную жизнь «сибирского Эльдорадо».

- Например, с 2012 года Бодайбо участвует в подпрограмме «Чистая вода» государственной программы Иркутской области «Развитие ЖКХ». Благодаря ей в 2013 году в городе был реализован 1-й этап строительства станция очистки воды на реке Витим, а в 2020-м - 2-й этап. В настоящее время бодайбинцы получают чистую воду, - рассказывает глава городского поселения. - Конечно, еще есть вопросы по некоторым участкам в городе (например, недостаточный напор воды и т.д.), но решить их позволит еще один комплекс работ, реализация которого запланирована на период 2023 - 2024 годов. Мы уже провели переговоры с ректором ИРНИТУ Михаилом Викторовичем Корняковым, который подобрал экспертов для участия в проектировании нового городского водозабора.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

Также с 2012 года реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья, в рамках которой построено порядка 4 тысяч квадратных метров новой жилой недвижимости. Было ликвидировано более 19 тыс. кв. м аварийного, представляющего угрозу жилищного фонда, расселено 705 семей.

С 2012 года в Бодайбо реализуется и сейчас находится на заключительном этапе региональная программа модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Раньше в городе было много котельных, работающих на жидком топливе, сейчас все они переводятся на уголь. Дело в том, что жидкое топливо имеет высокую стоимость, дополнительные сложности также связаны с его доставкой и хранением.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

Среди других задач этой программы важное место занимает повышение стабильности и надежности работы системы теплоснабжения. В соответствии с этим, для каждого бодайбинского теплоисточника, а также для других объектов ЖКХ были закуплены дизель-электростанции, в результате чего у них появилась возможность автономной работы: а значит, система не будет разморожена, даже если какой-то форс-мажор случится в самые сильные холода.

Очень нужный проект реализует АО «Витимэнерго» на территории города: замену деревянных опор сетей электроснабжения на бетонные конструкции с одновременной реконструкцией или строительством трансформаторных подстанций, оголенные же алюминиевые провода при этом меняются на изолированный кабель. В результате уже сейчас значительно сократились случаи плановых и аварийных отключений. Кроме того, разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация по установке уличных фонарей на новые железобетонные опоры, что в дальнейшем значительно сократит расходы бюджета и в разы улучшит уличное освещение, позволив осветить те улицы (Лыткинская, части Стояновича и Красноармейской), которые в течение десятилетий обходились без фонарного света.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

- Говоря об энергобезопасности, нельзя не упомянуть и о таком масштабном проекте, как «Пеледуйское энергокольцо» общей протяженностью 3300 тысячи километров, - рассказывает Александр Дубков. - В его состав входят объекты ряда инфраструктурных и электросетевых компаний в четырех регионах. «Россети ФСК ЕЭС» в своей части, помимо непосредственно подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог», построила три линии электропередачи 220 кВ: «Сухой Лог - Мамакан», «Сухой Лог - Пеледуй» и «Тира - Надеждинская» (завершена ранее в 2019 году). Всего же в рамках проекта компания ввела 918 МВА трансформаторной мощности и 791 км ЛЭП. Общая стоимость объектов «Россети ФСК ЕЭС», вошедших в «Пеледуйское энергокольцо», превысила 28,6 млрд рублей.

Кроме того, наша совместная работа с руководителями предприятий города и трудовыми коллективами, направленная на увеличение надежности и стабильности работы объектов жизнеобеспечения, дает свои положительные результаты - пусть даже и с небольшим ущербом для яркости и комфорта. Это Север, здесь по-другому нельзя!

Стремясь улучшить жизнь своих земляков, администрация Бодайбо добилась даже их участия в программе «Комплексное развитие сельских территорий», и теперь они как жители сельской агломерации могут получать ипотечные кредиты под 3% годовых. Еще один аспект этой госпрограммы позволит провести модернизацию и улучшение уличного освещения - все необходимые для этого документы собраны и находятся на рассмотрении в Минсельхозе РФ.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

- Вообще, нужно отметить, что за последние четыре года сделано весьма многое для благоустройства нашего города. Главная задача здесь - привлечь население. Нельзя сделать хорошо и красиво, а затем долго сохранять объект без желания тех, кто им пользуется, - считает Александр Дубков. - Если есть согласие жителей, двор будет в чистоте и порядке долгие годы. Поэтому сначала создается эскизный проект, который затем обсуждается и утверждается собраниями жильцов - затем проектирование при помощи областного бюджета (программа «Комфортная среда»). В этом году запланировано обустроить таким образом четыре очередных двора.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

Действительно, за последние годы стиль и способы общения администрации с горожанами довольно сильно поменялись. В их жизнь стремительно ворвались IT-технологии: появилось очень много групп и сообществ в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

- Мы в администрации пытаемся аккумулировать и анализировать этот информационный поток, чтобы лучше понимать запросы населения и отвечать на них своими действиями: благоустройством, строительством социальных объектов, созданием, как это сейчас модно говорить, точек притяжения горожан, - рассказывает глава поселения. - Например, при обустройстве той или иной территории мы стараемся если не объединить, то, как минимум, учесть интересы различных социальных и возрастных групп. Хорошим примером этого можно считать разработку концепция благоустройства улицы Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз». Для этого проводились публичные слушания, встречи с общественными организациями и молодежью, опросы в различных интернет-группах и сообществах.

Фото: пресс-служба Бодайбинского городского поселения

В итоге получился очень интересный проект, который украсит центр нашего города. Данная работа была выполнена в рамках проекта «Формирование современной городской среды», с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сегодня наша заявка на участие в этом конкурсе уже одобрена губернатором Иркутской области Игорем Ивановичем Кобзевым и направлена в Федеральную конкурсную комиссию.

Хочу поблагодарить всех, принявших участие в его обсуждении, а заодно поздравить всех жителей и гостей Бодайбо со 119-м днем рождения самого лучшего города в Иркутской области, пожелать всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а самому городу - процветания и динамичного развития.